به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شاکری صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: سازمان آتش نشانی با تکیه بر توان ۱۸۵ نیروی انسانی و استفاده از خرد جمعی، تلاش کرده است مأموریت اصلی خود یعنی تأمین ایمنی شهروندان و امدادرسانی در حوادث را با تمام ظرفیت دنبال کند.
وی افزود: رویکرد سازمان این است که در حوزه آتشنشانی، اهداف را محدود نکند و علاوه بر اولویت دادن به عملیات، در بخشهای آموزشی، تجهیزاتی، پیشگیری و ارتقای توان تخصصی نیز حرکت رو به جلو داشته باشد.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان با اشاره به جایگاه این سازمان در سطح استان اظهار کرد: با توجه به جمعیت، امکانات، ماشینآلات، تجهیزات تخصصی و توان مهارتی، آتشنشانی گرگان در بسیاری از حوادث بهصورت ناخواسته نقش معین استان را بر عهده دارد و در مواقع نیاز برای امدادرسانی به شهرستانهای دیگر نیز وارد عمل میشود.
شاکری تأکید کرد: استفاده از ظرفیت آتشنشانی گرگان برای امدادرسانی خارج از محدوده شهر باید با سازوکار مشخصی همراه باشد تا هزینههایی که از محل عوارض پرداختی شهروندان گرگانی تأمین میشود، از منابع استانی جبران شود.
۳ هزار و ۹۵۳ عملیات امدادی و اطفای حریق
وی با اشاره به گزارش عملکرد سازمان در فاصله هفتم مهرماه ۱۴۰۴ تا هفتم مهرماه ۱۴۰۵ گفت: طی این مدت شهروندان حدود ۴۲ هزار تماس با سامانه ۱۲۵ برقرار کردند که بخشی از این تماسها به عملیات امداد و نجات و اطفای حریق منجر شد.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان ادامه داد: در این مدت ۲ هزار و ۹۵۳ عملیات امداد و نجات و هزار و ۷۱ عملیات اطفای حریق انجام شده است.
وی همچنین از برگزاری ۲۰ دوره آموزش تخصصی برای آتشنشانان و اجرای ۲۰ مانور تخصصی عملیاتی اطفای حریق و امداد و نجات خبر داد و گفت: در همین بازه زمانی ۳۲ نیروی جدید نیز به مجموعه سازمان اضافه شدند.
شاکری با اشاره به اقدامات آموزشی سازمان برای شهروندان افزود: در یک سال گذشته بیش از ۵۱ هزار نفر از آموزشهای ایمنی و آتشنشانی بهرهمند شدند و ۳۰۰ آتشنشان داوطلب نیز جذب شدند.
۷۸۷ میلیارد ریال برای تجهیزات و زیرساختها
وی با اشاره به بخشی از هزینههای انجامشده برای تقویت توان عملیاتی سازمان گفت: در این مدت ۳۵۰ میلیارد ریال برای خرید تجهیزات حفاظت فردی آتشنشانان، ۳۷ میلیارد ریال برای تجهیزات اطفایی و امدادی، ۳۶ میلیارد ریال برای تجهیزات ارتباطی، ۱۳۱ میلیارد ریال برای بهروزرسانی خودروهای عملیاتی و ۱۶۰ میلیارد ریال برای تجهیز و تعمیر ایستگاههای عملیاتی هزینه شده است.
شاکری همچنین خرید تجهیزات ورزشی ویژه آتشنشانی به ارزش ۹ میلیارد ریال را از دیگر اقدامات این دوره عنوان کرد.
وی با بیان اینکه تقویت تجهیزات در حوادث بزرگ اهمیت ویژهای دارد، به حادثه آتشسوزی شهرک صنعتی آققلا اشاره کرد و گفت: در جریان این حادثه حدود ۷۰ درصد ذخیره کف و فوم سازمان که برای شرایط حساس نگهداری شده بود، مورد استفاده قرار گرفت و با همراهی شورای اسلامی شهر و شهرداری گرگان، این ذخایر حدود یک هفته بعد جایگزین شد.
رئیس سازمان آتشنشانی گرگان در بخش دیگری از سخنان خود از استمرار بازدیدهای ایمنی از مناطق پرخطر شهر خبر داد و گفت: مدارس، اماکن آموزشی، ورزشی، مذهبی، دولتی و تجاری نیز بهصورت دورهای مورد بازدید و بررسی ایمنی قرار میگیرند.
شاکری با اشاره به برنامههای هفته آتشنشانی و ایمنی افزود: برگزاری مسابقات تیمی و اجرای رژه آتشنشانان از دیگر برنامههای پیشبینیشده برای این مناسبت است.
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