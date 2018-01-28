به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف درباره مشکلات خدمات رسانی به مردم در پایتخت گفت: تاسف میخورم از اقدامات شهرداری و استانداری که برای بارش متوسط برف، شهر به این وضع درآمده است.
وی افزود: متاسفانه هم اتوبانهای پایتخت و هم اتوبانهای تهران - قم و تهران-کرج بعد از بارش برف وضعیت نابسامانی پیدا کردند و مردم ساعتها در این اتوبانها معطل ماندند. ضمنا گله جدی داریم که چرا شهرداری آمادگی اولیه را برای ساماندهی معابر و برفروبی نداشت.
عارف اضافه کرد: از شب گذشته تاکنون تعداد زیادی درخت بر اثر سنگینی بارش برف شکسته که نشان میدهد عوامل شهرداری اقدام به برفروبی از درختها نکردهاند، ضمن اینکه شن پاشی در کوچه و خیابانهای فرعی نیز به شکل مطلوب انجام نشده است.
رئیس فراکسیون امید مجلس اضافه کرد: به طور جدی موضوع را از طریق استانداری و شهرداری پیگیری میکنیم تا ببینیم چرا علیرغم پیشبینیهای هواشناسی، شهر بعد از بارش برف فلج شد.
وی افزود: انتظار داریم عوامل شهرداری و استانداری با فوریت اقدامات لازم را برای برگرداندن استان و شهر تهران به وضع طبیعی انجام دهند.
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