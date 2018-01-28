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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۳۲

محمدرضا عارف:

از اقدامات شهرداری و استانداری تهران تأسف می‌خورم

از اقدامات شهرداری و استانداری تهران تأسف می‌خورم

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: تاسف می‌خورم از اقدامات شهرداری و استانداری که برای بارش متوسط برف، شهر به این وضع درآمده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف درباره مشکلات خدمات رسانی به مردم در پایتخت گفت: تاسف می‌خورم از اقدامات شهرداری و استانداری که برای بارش متوسط برف، شهر به این وضع درآمده است.

وی افزود: متاسفانه هم اتوبان‌های پایتخت و هم اتوبان‌های تهران - قم و تهران-کرج بعد از بارش برف وضعیت نابسامانی پیدا کردند و مردم ساعت‌ها در این اتوبان‌ها معطل ماندند. ضمنا گله جدی داریم که چرا شهرداری آمادگی اولیه را برای ساماندهی معابر و برف‌روبی نداشت.

عارف اضافه کرد: از شب گذشته تاکنون تعداد زیادی درخت بر اثر سنگینی بارش برف شکسته که نشان می‌دهد عوامل شهرداری اقدام به برف‌روبی از درخت‌ها نکرده‌اند، ضمن اینکه شن پاشی در کوچه و خیابان‌های فرعی نیز به شکل مطلوب انجام نشده است.

رئیس فراکسیون امید مجلس اضافه کرد: به طور جدی موضوع را از طریق استانداری و شهرداری پیگیری می‌کنیم تا ببینیم چرا علی‌رغم پیش‌بینی‌های هواشناسی، شهر بعد از بارش برف فلج شد.

وی افزود: انتظار داریم عوامل شهرداری و استانداری با فوریت اقدامات لازم را برای برگرداندن استان و شهر تهران به وضع طبیعی انجام دهند.

کد مطلب 4212338

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    نظرات

    • قلامرضا IR ۱۹:۰۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
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      آقای عارف خب این شهردار دست پخت دوستان شماست... متاسفانه کسی که خودش گفته بود به خاطر وخامت وضع قلبی ام از سازمان میراث فرهنگی استعفا دادم را به عنوان مدیر اول مدیریت شهر گماردید...
    • علی IR ۲۳:۴۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
      0 0
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      چرا تاسف؟ اینها را که خودتان حمایت کردید . شما باید پاسخگو باشید. تاسف چه دردی را دوا میکند؟
    • علیرضا محسنی IR ۰۱:۰۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
      0 0
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      اخه اقایون شهرداری کارهای مهم دارند هنوز باید به پرونده سازی برا قالیباف بپردازند این کارا که براشون مهم نیست

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