تصویب ایجاد شرکت فراگیر صنف نشر/ ۷ ناشر جدید پروانه فعالیت گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شماره ۱۳۹ هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران برگزار شد. در ابتدای این جلسه که همه اعضای هیئت مدیره و بازرس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در آن حضور داشتند، ابتدا دو نامه دریافتی از اتاق اصناف با موضوع آموزش «آتش‌نشانی» و «تقسیط دیون کارفرمایان به بیمه تأمین اجتماعی» قرائت و مقرر شد به اعضا اطلاع رسانی شود.

همچنین واحد صدور و تمدید پروانه کسبی اتحادیه مذکور، طی گزارش ماهانه خود به هیئت مدیره این اتحادیه اعلام کرد که در دی ماه ۹۶ تعداد ۷ پروانه صادر و ۶ پروانه تمدید شده است. این پروانه ها در رسته‌های شغلی نشر، پخش و کتابفروشی بوده است.

بر پایه همین گزارش، نامه کارگروه کتابفروشی با موضوع پیشنهادهایی برای نحوه تخصیص اعتبار و وام توسعه و تجهیز کتابفروشی‌ها قرائت و مقرر شد با اعمال اصلاحیه‌ای به آن وزارتخانه منعکس شود.

بحران مالی کتابفروشی‌ها و سرایت آن به حوزه توزیع و نشر، از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود. محمود آموزگار رئیس هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با اشاره به جلسه مشترکی که با حضور برخی مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر امور اقتصاد و دارایی و مدیران آن وزارتخانه از جمله رئیس سازمان امور مالیاتی و ارزش افزوده تشکیل شده بود، حضور شخص کرباسیان را در مقام عالی این وزارتخانه با توجه به آنچه او عُلقه‌های فرهنگی و آشنایی کرباسیان با حوزه نشر نامید، فرصتی مغتنم دانست.

بر همین اساس و در پی بیان دغدغه‌های اقتصادی صنفی در این جلسه، مقرر شد نامه‌ای با ارائه پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی صنف به وزیر اقتصاد و امور دارایی نوشته و ارسال شود.

موضوع پیشنهاد تأسیس شرکت فراگیر صنفی مجدداً مطرح و مصوب شد طی فراخوانی این موضوع در جلسه‌ای جهت هم‌اندیشی با اعضای صنف در روز ۱۷ بهمن (ساعت ۱۵-۱۷) به بحث گذاشته شود.

بر اساس همین گزارش، به دنبال پیشنهاد خانواده عبدالرحیم جعفری برای پایه‌گذاری جایزه‌ای به نام آن مرحوم و با موضوع تخصصی کتاب‌آرایی در اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، مقرر شد هیئت امنای این جایزه تشکیل و اساسنامه و آئین‌نامه‌های مربوط توسط آنها تدوین شود.

اعضای هیئت امنای جایزه عبدالرحیم جعفری عبارت خواهند بود از: رئیس، نایب رئیس و دبیر هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، به علاوه یک صاحب‌نظر حوزه نشر و نماینده خانواده مرحوم جعفری.

در پایان این جلسه، هیئت مدیره جدیدانجمن فرهنگی ناشران بین‌الملل با هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار آقایان سعید عابدینی (مدیرعامل)، مهدی اشخاصی (رئیس هیئت مدیره) و محمد رضا تهمورس (عضو هیئت مدیره) حضور داشتند.