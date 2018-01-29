حمید قبادی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، تخصصی شدن جشنوارهها و نمایشگاههای مختلف مد و پوشاک را یکی از اهداف عمده کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور دانست و افزود: مدتهاست تخصصی شدن فعالیتها در دستور کار این کارگروه قرار گرفته است. پیش از این جشنواره مد و لباس فجر، به عنوان اصلی ترین و محوری ترین رویداد این حوزه به شمار میآمد؛ جشنواره ای که امروز ان قدر بزرگ شده که بخشهای دیگر را تحت تاثیر خود قرار داده است. از این رو بر آن شدیم تا جشنواره لباس دانشجویی، لباس مشاغل و همچنین کودک و نوجوان را از جشنواره فجر جدا کنیم.
قبادی توجه به لباس نوجوان را یکی از اهداف کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور برشمرد و گفت: لباسهای ایرانی، ردهبندی سنی ندارند و ما برای کودکان و به ویژه نوجوانان، لباس مناسبی تولید نکردهایم؛ به همین خاطر، یکی از مهمترین دغدغههای کارگروه مد و لباس، پرداختن به گروه سنی کودک و نوجوان است و این کار، کاری سهل و ممتنع است چرا که طراحان ما باید با دنیا و سلیقه و ذهنیت این گروه سنی آشنا باشند.
وی با اشاره به این که برگزاری نخستین دوره از جشنواره طراحی لباس و پارچه کودک و نوجوان برعهده انجمن طراحان پارچه و لباس ایران است گفت: سیاست کارگروه این است که صفر تا صد کارها را به انجمنهای مرتبط واگذار کند. به عبارتی، نقش کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، نقش حمایتی است اما ارتباط با تولیدکنندگان و طراحان و معرفی محصولات به سومین و اخرین حلقه که مردم هستند برعهده انجمنها از جمله انجمن طراحان پارچه و لباس است.
دبیر کارگروه مد و لباس کشور همچنین از برگزاری مسابقه زنده طراحی لباس در این دوره از جشنواره کودک و نوجوان خبر داد و افزود: ما خوشحالیم که طراحان ما به درجه ای از جسارت و اعتماد به نفس رسیده اند که همزمان طراحی کاغذی، الگو، برش و دوخت را انجام میدهند. این همان کاری است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا هم انجام میشود.
قبادی به این که مهم ترین نیاز طراحان و تولیدکنندگان لباس نوجوان، در اختیار داشتن مراکز عرضه است، اشاره و بیان کرد: ما در حال حاضر، ۱۵ مرکز را شناسایی کرده ایم. اما هنوز امکان عرضه در این مراکز وجود ندارد؛ از این رو قرار است در نمایشگاهها و جشنوارهها، فضای عرضه بیشتری را برای تولیدکنندگان نوجوان فراهم آوریم چرا که تولیدکنندههای ما بیش از این که به حمایت مالی احتیاج داشته باشند به فراهم کردن امکاناتی برای عرضه مناسب کارهای خود نیاز دارند و نخستین جشنواره طراحی پارچه و لباس کودک و نوجوان با این هدف برگزار میشود. ضمن این که قرار است طرحهای برگزیده به تولید انبوه هم برسند.
قرار است نخستین جشنواره طراحی لباس و پارچه کودک و نوجوان در هفت بخش شامل طراحی پارچه، طراحی لباس، نمایش لباسهای اجرا شده، کارگاههای آموزشی، گفتگو و نشست، بخش صنعت و تولید و مسابقه زنده تیمیاز ۲۴ تا ۲۷ بهمن ماه جاری در مرکز آفرینشهای هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان برگزار شود.
نظر شما