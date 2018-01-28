پذیرش کنوانسیون «پالرمو» به معنای خلع سلاح سپاه پاسداران است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پایان نشست دبیران این حزب اظهار داشت: دیوان محاسبات اختیارات وسیع قانونی دارد و می‌تواند مدیران متخلف و متصرف را مجازات کند. سؤال این است چرا این برخورد قانونی را انجام نمی‌دهد؟

وی افزود: براساس گزارش تفریغ بودجه ۹۵، تنها ۲۰ درصد احکام ماده واحده رعایت شده و بقیه احکام یا فاقد عملکرد بوده یا بطور کامل محقق نشده است.

دبیرکل موتلفه ادامه داد: از این گزارش جنین استنباط می‌شود که هم فلسفه بودجه‌نویسی زیر سؤال است و هم نشان می‌دهد که رسیدن به اهداف مورد نظر در برنامه پنج‌ساله و چشم‌انداز ۱۴۰۴ و اجرای سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری با مشکلات زیادی روبروست.

حبیبی واکنش آقای نوبخت در مورد تفریغ بودجه ۹۵ را که گفته بود تشویش اذهان عمومی است عجیب خواند و گفت: تفریغ بودجه وفق اصل ۵۵ قانون اساسی از سوی دیوان به مجلس و از آنجا به اطلاع عموم می‌رسد؛ عمل به یک تکلیف قانونی تشویق اذهان نیست. ضمن اینکه ما در تفریغ با عدد و رقم شفاف روبرو هستیم. البته دیوان محاسبات بعد از ارائه گزارش به مجلس وظائفی را در رابطه با تخلفات و متخلفین دارد که امیدواریم به وظیفه خود عمل کنند.

دبیرکل موتلفه در ادامه با اشاره به تصویب کنوانسیون پالرمو در مجلس گفت: تصویب کنوانسیون پالرمو نوعی خود تحریمی و مخل امنیت ملی است. البته مجلس تحفظاتی را در تصویب محفوظ داشته که این تحفظات خوب است ولی ضمانت اجرائی ندارد.

وی افزود: با قید شروطی که فلسفه شکل‌گیری کنوانسیون پالرمو بر آن استوار است نمی‌توان از سد تفسیری که آنها از تروریسم دارند عبور کرد. این کنوانسیون یک فراخوان بین‌المللی برای مبارزه با جبهه مقاومت و سپاه پاسداران است، زیرا مفسران تروریسم در کنوانسیون جبهه مقاومت و سپاه را تروریست می‌دانند. گذاشتن این شروط در پذیرش کنوانسیون هیچ فایده‌ای ندارد و آنها کار خود را می‌کنند.

دبیرکل موتلفه گفت: امضا این قرارداد به مثابه خلع سلاح و خلع اقدام سپاه علیه تروریست‌هایی چون داعش، منافقین و… است. این یعنی بی دفاع کردن کشور در برابر دشمنان قسم خورده نظام.

وی همچنین با اشاره به تصمیم رئیس دستگاه قضا در اعلام نام و تصویر قضات متخلف، تصریح کرد: بسیاری از قضات در دستگاه قضا انسان‌های شریفی هستند. اگر معدودی از قضات پا را از عدالت بیرون نهادند و به مردم ظلم کردند، باید به مردم معرفی شده و برای همیشه از دستگاه قضایی خلع ید شوند.

حبیبی تاکید کرد: قوه قضائیه در حال برداشتن گام‌های بزرگی برای مبارزه با فساد است. اگر این گام را از درون مدیریت کند، دستاوردهای مبارزه با فساد دو چندان خواهد شد. ما از این تصمیم آیت‌الله آملی لاریجانی حمایت می‌کنیم و آن را یک گام بزرگ برای فسادزدایی می‌دانیم.

دبیرکل موتلفه همچنین با اشاره افزایش قیمت ارز گفت: قیمت ارز هر روز بالاتر می‌رود و مسئولین ارزی کشور پاسخی برای آن ندارند. به نظر می‌رسد کشور به ارز حاصل از فروش نفت خام و گاز به دلیل تداوم مشکلات بانکی و تحریم‌ها در پسابرجام دسترسی ندارد. به نظر ما افزایش قیمت ارز لطمات اقتصادی قابل توجهی را بدنبال خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: اروپا و آمریکا با یک تقسیم کار همچنان به ایران فشار می‌آورند که در برجام بماند اما در عین حال به هیچ کدام از تعهدات خود عمل نمی‌کنند.

حبیبی با بیان اینکه غربی‌ها می‌خواهند زیاده‌طلبی‌های خود را توسعه دهند، گفت: آنها در مورد برنامه موشکی و تضعیف جبهه مقاومت در منطقه نقشه‌های شومی دارند، بنابراین دولت و مجلس باید متوجه این ترفندها باشد.

دبیرکل موتلفه در مورد تحولات منطقه به ویژه در سوریه، اظهار کرد: سوریه یک کشور اسلامی است و نگارش قانون اساسی آن باید توسط نخبگان علمی و علمای بزرگ این کشور صورت گیرد و نباید دیگر کشورها یا تروریست‌ها در این مورد نقشی داشته باشند.

وی در مورد تحرکات دولت ترکیه در سوریه نیز گفت: ترک‌ها نباید اوضاع را در سوریه پیچیده کنند؛ به گونه‌ای که اقدامات آنها تجاوز به خاک سوریه تلقی شود. البته اقدام آمریکا در تجهیز کردهای این کشور یک فریب بیش نیست. همانطور که آمریکایی‌ها کردهای عراق را تنها گذاشتند کاری هم برای کردهای سوریه نمی‌توانند بکنند. سوریه یکپارچه و متحد و در خط مقدم مقاومت مورد تایید ایران است و هیچ قدرتی نمی‌تواند سوریه را از این مرتبت تنزل دهد.

حبیبی در پایان فرا رسیدن جشن‌های دهه فجر را تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب مردم بزرگ ایران گام‌های بلندی برای تحقق آرمانهای انقلاب و امام و رهبری بردارند.