۱۰۰۰ برنامه کمیته بانوان خراسان جنوبی در دهه فجر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نفیسه نخعی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: طی ایام مبارک دهه فجر در مجموع سه هزار و ۱۷۷ برنامه فرهنگی و اجتماعی توسط کمیته بانوان ستاد دهه فجر در خراسان‌جنوبی پیش‌بینی شده است.

وی بیان کرد: برپایی نمایشگاه توانمندی بانوان استان در راستای اقتصاد مقاومتی، برگزاری سومین نشست ادبی زن در آیینه شعر انقلاب اسلامی و برگزاری دوره‌های آموزشی عفاف و حجاب ویژه تمامی شاغلین دستگاه‌های اجرایی از جمله این برنامه ها است.

نخعی برگزاری نشست‌های روشنگری، برپایی نمایشگاه‌های اقتصاد مقاومتی و توانمندی‌های بانوان و برگزاری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی تحکیم بنیان خانواده را از دیگر برنامه های این ایام دانست.

وی بیان کرد: برگزاری کارگاه آموزشی روابط والدین با فرزندان، برگزاری همایش نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی همزمان با ۱۷ بهمن‌ماه، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی و برگزاری مسابقات کتابخوانی از دیگر برنامه های قابل اجرا در این ایام است.

مدیرکل امور بانوان استانداری خراسان‌جنوبی اظهار کرد: نشست منزلت زن و دهه فجرو برگزاری جشن پیروزی انقلاب اسلامی را از دیگر برنامه های اجرایی است.

وی با اشاره به اجرای طرح طلوع امید در دهه فجر یادآور شد: این طرح با هدف کاهش آسیب‌های مرتبط با مواد مخدر برگزار می شود.

به گفته وی این طرح در اسفندماه سال گذشته در روستای دستگرد بیرجند اجرا شده و همچنین در تمام شهرستان‌هایی که دارای نقاط آسیب‌پذیر هستند اجرایی می‌شود.