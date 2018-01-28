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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۵۱

مدیرکل امور بانوان استانداری خراسان‌جنوبی:

۱۰۰۰ برنامه کمیته بانوان خراسان جنوبی در دهه فجر برگزار می شود

۱۰۰۰ برنامه کمیته بانوان خراسان جنوبی در دهه فجر برگزار می شود

بیرجند- مدیرکل امور بانوان استانداری خراسان‌جنوبی از اجرای هزار برنامه محوری توسط کمیته بانوان ستاد دهه فجر استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نفیسه نخعی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: طی ایام مبارک دهه فجر در مجموع سه هزار و ۱۷۷ برنامه فرهنگی و اجتماعی توسط کمیته بانوان ستاد دهه فجر در خراسان‌جنوبی پیش‌بینی شده است.

وی بیان کرد: برپایی نمایشگاه توانمندی بانوان استان در راستای اقتصاد مقاومتی، برگزاری سومین نشست ادبی زن در آیینه شعر انقلاب اسلامی و برگزاری دوره‌های آموزشی عفاف و حجاب ویژه تمامی شاغلین دستگاه‌های اجرایی از جمله این برنامه ها است.

نخعی برگزاری نشست‌های روشنگری، برپایی نمایشگاه‌های اقتصاد مقاومتی و توانمندی‌های بانوان و برگزاری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی تحکیم بنیان خانواده را از دیگر برنامه های این ایام دانست.

وی بیان کرد: برگزاری کارگاه آموزشی روابط والدین با فرزندان، برگزاری همایش نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی همزمان با ۱۷ بهمن‌ماه، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی و برگزاری مسابقات کتابخوانی از دیگر برنامه های قابل اجرا در این ایام است.

مدیرکل امور بانوان استانداری خراسان‌جنوبی اظهار کرد: نشست منزلت زن و دهه فجرو برگزاری جشن پیروزی انقلاب اسلامی را از دیگر برنامه های اجرایی است.

وی با اشاره به اجرای طرح طلوع امید در دهه فجر یادآور شد: این طرح  با هدف کاهش آسیب‌های مرتبط با مواد مخدر برگزار می شود.

به گفته وی این  طرح در اسفندماه سال گذشته در روستای دستگرد بیرجند اجرا شده و همچنین در تمام شهرستان‌هایی که دارای نقاط آسیب‌پذیر هستند اجرایی می‌شود.

کد مطلب 4212483

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