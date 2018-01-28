بودجه ریزی بر مبنای عملکرد مهمترین نقطه قوت لایحه بودجه ۹۷ است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی بعدازظهر امروز و در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال آینده با بیان اینکه این موافقت به معنای نادیده گرفتن نقاط ضعف در اجزای لایحه بودجه نیست، اظهار داشت: واقعیت این است که جامعه ما از یک طرف با انتظاراتی روبروست و از سوی دیگر، منابع دولت متناسب با این انتظارات نیست.

وی افزود: منابع واقعی بودجه سال آینده در بهترین وضعیت همین عددی است که امسال داریم؛ در حالی که دولت مصمم است برای تحقق خواسته های مردم تلاش کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: رقم منابع عمومی دولت در لایحه بودجه که باید صرف توسعه کشور شود، ۳۴۸ هزار میلیارد تومان است؛ در یکی از صحبت های آقای رئیس جمهور گفته شد که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از این عدد دست من نیست و حتماً باید پرداخت شود.

تابش تصریح کرد: از این عددی که رئیس جمهور گفته ۴۸ هزار میلیارد تومان برای یارانه های نقدی، ۶۷ هزار میلیارد تومان برای صندوق های بازنشستگی ۲۱ هزار میلیارد تومان برای ۵ درصد تقویت بنیه دفاعی، ۱۳ هزار میلیارد تومان برای قوه قضائیه، ۳ هزار میلیارد تومان برای صدا و سیما، ۳۲ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی و ۲۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی است و ۵۶ هزار میلیارد تومان بودجه اختصاصی داریم که آن هم جای بحث دارد.

وی گفت: پس این میزان از بودجه، از قبل تعریف شده و باید بدانیم که با این روند به مشکل برمی خوریم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: با همه اینها، نوآوری هایی از سوی دولت صورت گرفته که کاهش فقر و انضباط مالی و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از جمله آنهاست.

تابش تصریح کرد: ممنوعیت دریافت سود از سپرده دستگاه های عمومی که هم منجر به کاهش تورم می شود و هم به افزایش تولید می انجامد، از دیگر نقاط قوت لایحه بودجه ۹۷ است.

وی در پایان تأکید کرد: برای درمان دردها و حل مشکلات، چاره ای جز تفاهم و در کنار هم بودن نداریم.