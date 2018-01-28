دو درسگفتار جدید در موسسه پرسش آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دو درسگفتار جدید موسسه پرسش ویژه زمستان ۱۳۹۶ از امروز آغاز می شود. در سگفتار «فراروانشناسی و نقد ماتریالیسم علمی» با تدریس محمد حسن مرصعی از امروز یکشنبه هشتم بهمن ماه) ساعت ۱۷:۳۰ آغاز می شود.

سرفصل مباحث جلسات عبارتست از:

جلسه اول:

مادی گرایی علمی

Materialism ، Physicalism ، Scientism و برخی مفاهیم مشابه

مساله ذهن-بدن در فلسفه ذهن معاصر، و اهم پاسخ ها

جلسه دوم:

فراروانشناسی

تاریخچه

برخی مناقشات میان مدافعین و مخالفین

جلسه سوم:

استفن برودی؛ نقد فیزیکالیسم و نقد نگرش مکانیستی

ادوارد کِلی؛ پروژه Sursem و نقد مادی گرایی

جلسه چهارم:

چارلز تارت؛ نقد مادی گرایی و دفاع از معنویت گرایی

روانشناسی فراشخصی

«علل ناگزیر رنج بشری» عنوان درسگفتار دیگری است که از فردا دوشنبه نهم بهمن ماه آغاز می شود. مدرس این درسگفتار مهدی سالاری نسب است. روزها و ساعت برگزاری این درسگفتار دوشنبه ها ساعت ۱۷:۳۰ است.

سرفصل مباحث جلسات عبارتست از:

جلسۀ اول

۱. سخن آغازین در خصوص بازکاویِ آثار کلاسیک و یکی از نتایج آن که عبارت است از بررسیهای موضوعی؛ نمونۀ فعلی: مطالعه در تاریخ و علل رنجِ بشری

۲. تفکیکِ دو مفهومِ شرّ و رنج

۳. تفکیکِ دو مفهومِ درد و رنج

۴. ارائۀ طرح کلیِ دو نیمۀ مبحث، برای آمادگی جلسات بعدی: تاریخِ رنج و علل رنج

جلسۀ دوم

۱. ارتباط بی معنایی و رنج: چند و چونِ ارتباطِ مسئلۀ معنای زندگی در جهان جدید و معضلِ رنج

۲. اعتقاد به وجودِ سرشتِ نیک یا بد در انسان و موضوعِ شرّ و رنج

۳. رنج در نگاهِ اساطیری: معنادهی به رنجها و شرور

جلسۀ سوم

۱. تاریخ رنج در ادیان: ادیان ابراهیمی (یهود، مسیحیت، اسلام)، هند، با اشاره ای کوتاه به دین زرتشتی و مانویت

۲. موضوعِ منجی در ادیان

۳. بینش عرفانی

جلسۀ چهارم:

ارائۀ اجمالیِ طرحِ شبکۀ عللِ رنجهای بشری