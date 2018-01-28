جوابیه وزارت نفت درباره جزییات قرارداد توتال و نفتکش های ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از انتشار گفتگوی «هدایت الله خادمی» نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با خبرگزاری مهر به تاریخ ۲ بهمن ماه ۹۶ پیرامون «آخرین وضعیت اجرای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی از سوی شرکت توتال فرانسه» وزارت نفت جوابیه ای صادر کرد.

در بخشی از این جوابیه آمده است: «آقای خادمی در حالی مدعی است که تردد نفتکش های ایرانی با پرچم کشوری دیگر به دلیل عدم اجرای برجام است که این موضوع به عنوان یکی از روش های مرسوم در امر کشتیرانی و با توجه به سیاست های شرکت های نفتکش در جهان تعریف می‌شود و در این زمینه نیز تاکنون توضیحات لازم از سوی شرکت ملی نفتکش ارائه شده است و البته جهت اطلاع آقای خادمی وزارت نفت در این خصوص مسئولیتی ندارد.»

این جوابیه با تاکید بر ارائه گزارش های متعدد از روند توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی تصریح کرده است: «اظهار بی اطلاعی آقای خادمی به عنوان نایب رئیس کمیسیون انرژی ناشی از گزارش های ناقصی است که ایشان دارند. لازم به ذکر است با وجود سنگ اندازی و شیطنت های داخلی و خارجی، تاکنون علائمی مبنی بر تعلل یا توقف کار از سوی توتال مشاهده نشده و در این زمینه مطالعات مقدماتی تکمیل شده و مناقصات انجام پروژه با شناسایی پیمانکاران توانمند ایرانی برگزار و کار مطابق برنامه اعلامی از سوی توتال پیش می رود و در این مقطع از طرح توسعه پروژه عدم استقرار دکل های حفاری و آغاز فعالیت در این زمینه نمی تواند معیاری برای نتیجه گیری مورد نظر آقای خادمی مبنی بر تعلل در اجرای قرارداد قلمداد شود.»

این جوابیه با اشاره به بخشی از گفتگوی خادمی با خبرگزاری مهر درباره «عدم تحقق انتظارات برجامی در حوزه نفت و گاز» تاکید کرده است: «اتفاقا بیشترین و بارزترین دستاوردهای برجام در بخش نفت به دست آمده است؛ حضور بیش از یکصد هیئت تجاری و اقتصادی پس از برجام در ایران و مذاکرات متعدد با وزارت نفت که در ده ها مورد آن مذاکرات در سطح بالایی پیش رفته است و در یک مورد منجر به عقد قرارداد ۴.۸ میلیارد دلاری کنسرسیوم توتال شد، خود از آثار مستقیم برجام در صنع نفت است. افزایش تولید نفت و گاز و رشد بیش از ۲ برابری صادرات نفت و میعانات گازی که آقای خادمی آن را «آب باریکه ای» و «قدری بیشتر» از میزان صادرات نفت در دوران تحریم توصیف می کند و همچنین صادرات پایدار روزانه بیش از ۴۰۰ هزار بشکه فرآورده های نفتی و جایگزینی گاز با سوخت مایع نیروگاهی و افزایش ضریب توسعه گازرسانی و روستایی به مدد تکمیل و افتتاح ۱۱ فاز پارس جنوبی در دولت یازدهم و وصول مطالبات معوق نفتی از مشتریان و روند منطقی فروش و دریافت پول نفت صادراتی بدون پرداخت کارمزدهای گزاف و همچنین صادرات محصولات پتروشیمی ایران در بازارهای جهانی از دیگر آثار برجسته برجام در صنعت نفت است.»