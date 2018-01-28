تشکیل کمیته ویژه برای مالیات برارزش افزوده طلا/واردات شمش صفر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم محمدولی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به پیشنهاد دولت مبنی بر تعیین مالیات بر ارزش افزوده طلا به سه درصد در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور گفت: نظر کارشناسی صنف طلا و جواهر آن است که مالیات بر ارزش افزوده تنها از اجرت ساخت طلا دریافت شود نه اینکه از کل رقم فاکتور طلا برای مصرف کننده در نظر گرفته شود چرا که این امر قدرت خرید مردم را کاهش می دهد و با توجه به رکودی که در بازار وجود دارد به صلاح نیست.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر در پاسخ به سوال خبرنگار مهر از تشکیل کمیته ای ویژه میان فعالان صنعت طلا و جواهر، نمایندگان مجلس و سازمان امور مالیاتی در روزهای بررسی لایحه بودجه خبر داد و افزود: پیشنهادی که برای سال ۹۷ در لایحه بودجه در نظر گرفته شده سه درصد است که به نظر ما باز هم باید تنها از اجرت ساخت طلا دریافت شود.

وی تصریح کرد: یکی از مواردی که در بازار کنونی طلا و جواهر ایجاد مشکل کرده نوسانات نرخ ارز است که باعث نوسانات نرخ طلا و سکه در داخل شده است چرا که اصل طلا نرخی جهانی دارد و با توجه به قیمت اونس جهانی تعیین می شود. اما به خاطر نوسانات نرخ ارز قیمت سکه نیز افزایش می یابد.

محمدولی با بیان اینکه اعضای صنف طلا و جواهر مخالف پرداخت مالیات نیستند اظهار داشت: این صنف مالیات بر مشاغل و درآمد خود را به موقع پرداخت می کند و ۹۰ درصد از فعالان این صنف برگه قطعی مالیات خود را هر سال دریافت می کنند اما در موضوع مالیات بر ارزش افزوده معتقدند باید اصل طلا از پرداخت این مالیات معاف شود. این در شرایطی است که هر گرم طلای خام با قیمت امروز ۱۴۰ هزار تومان است که اگر قرار بر این باشد که اگر مالیات و اجرت از آن نیز دریافت شود به طور قطع مصرف کننده را متضرر می کند به خصوص اینکه مصرف کنندگان ایرانی از طلا به عنوان یک سرمایه بهره برداری کرده و همین ۱۴۰ هزار تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و اجرت ساخت چیزی حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومان تمام می شود. بنابراین به نظر می رسد باید اصل طلا را از مالیات بر ارزش افزوده معاف کرد.

وی از برگزاری جلسه با رئیس سازمان امور مالیاتی و معاونان وی برای حل و فصل این موضوع خبر داد و گفت: حتی اگر مالیات بر ارزش افزوده ۳ درصد هم شود باز هم مشکلات پابرجاست و درخواست ما از دولت این بوده که موضوع اخذ مالیات بر ارزش افزوده طلا را در مقایسه با کشورهایی مانند ایتالیا و ترکیه صورت دهند. نه اینکه کشورهایی که واردکننده طلا به شمار رفته و تولیدکننده نیستند را ملاک عمل قرار دهند که البته نمایندگان مجلس در این رابطه تا حدودی مجاب شده اند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر با بیان اینکه واردات شمش طلا از سوی بخش غیردولتی در حال حاضر به حدود صفر رسیده است، گفت: دولت در مقطعی تعرفه واردات شمش طلا را صفر کرد اما ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را جایگزین آن نمود که همین امر واردات را مقرون به صرفه نمی کند البته دولت به خاطر تامین ذخایر خود هر ساله شمش طلا وارد می کند اما میزان آن را به هیچ عنوان اعلام نکرده و محرمانه است اما هم اکنون واردات شمش طلا از بخش غیردولتی تقریبا به صفر رسیده است.

وی همچنین در خصوص حراج های سکه نیز گفت: بانک مرکزی باید در حراج و پیش فروش سکه تقاضای بازار را در نظر گرفته و کار را بر اساس عرضه و تقاضا پیش برد چرا که در غیر این صورت ممکن است مجدد حباب ایجاد شود.