مجلس به کلیات بودجه۹۷ رای نداد/فرصت ۷۲ساعته تلفیق برای ارائه مجدد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات لایحه بودجه را در دستور کار قرار دادند.

۱۰ نماینده در مخالفت و ۱۰ نماینده در موافقت با کلیات لایحه بودجه سخنرانی کردند.

مخالفان لایحه بودجه افزایش انتشار اوراق مشارکت، برداشت از صندوق توسعه ملی، عدم تطابق بودجه با برنامه ششم توسعه، عدم توجه به مشکلات معیشتی معلمان و آموزش و پرورش را از دلایل مخالفت خود اعلام می کردند.

موافقان کلیات لایحه بودحه نیز معقدند بودند کمیسیون تلفیق برنامه های خوبی برای ایجاد اشتغال، از بین بردن فقر مطلق و حل مشکلات معیشتی مردم دارد. به همین دلیل خواستار موافقت نمایندگان با کلیات لایحه بودجه بودند.

لایحه بودجه سال ۹۷، ۱۹ آذرماه سال جاری از سوی رئیس جمهور به مجلس ارائه شد.

دولت در این لایحه خواستار افزایش نرخ حامل های انرژی برای ایجاد اشتغال، برداشت از صندوق توسعه ملی برای اختصاص به بودجه دفاعی، مشکلات محیط زیستی بود و همچنین حذف تعداد زیادی از یارانه بگیران را پیش بینی کرده بود.

کمسیون تلفیق مجلس در بررسی لایحه بودجه با افزایش قیمت حامل های انرژی مخالفت کرد و این تبصره حذف شد اما همچنان تبصره مربوط به حذف ۳۴ میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی در گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه باقی مانده است.

پس از بررسی لایحه بودجه در دو نوبت صبح و عصر روز یکشنبه نمایندگان با ۸۳ رای موافق، ۱۲۰ مخالف، ۹ ممتنع از ۲۱۶ نماینده حاضر در مجلس با کلیات لایحه بودجه مخالفت کردند.

رئیس مجلس اظهار داشت: از کمیسیون تلفیق می خواهیم بحث ها را شروع و به پیشنهاداتی که نمایندگان در صحن علنی به بودجه داشتند توجه کنند.