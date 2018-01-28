به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله ولدی در کارگروه اقتصادی استانداری لرستان در سخنانی با اشاره به نامه وزارت کشور به رئیس‌جمهور درزمینهٔ پرداخت تسهیلات به طرح‌ها، اظهار داشت: با پرداخت این تسهیلات تنها ۲.۹ درصد افزایش ایجاد اشتغال در استان داشته‌ایم و آخرین استان در این زمینه هستیم.

وی بابیان اینکه درزمینهٔ افزایش تولید نیز، ۱۲ درصد افزایش داشته‌ایم گفت: درزمینهٔ ایجاد اشتغال، شرایطی داریم که رضایتمندی ما را تحقق نداده است.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری لرستان بابیان اینکه تسهیلات مستقیم به طرح‌های اشتغال‌زا از سوی ۱۲ بانک استان پرداخت‌شده است گفت: جمع عددی ما در این زمینه پرداخت به پنج هزار فقره طرح است.

ولدی بابیان اینکه قرار بوده که پرداختی‌ها در سامانه سازمان صنعت، معدن و تجارت ثبت شود تا رتبه لرستان ارتقا یابد گفت: درزمینهٔ اشتغال فراگیر نیز ۴۶۳ میلیارد تومان سهم لرستان بوده که از این میزان ۱۸۷ تومان پرداخت‌شده است.

وی با اشاره به اینکه خرم‌آباد ۶۹۱ طرح اشتغال فراگیر، بروجرد ۹۷ طرح، پلدختر ۸۷ طرح، کوهدشت ۷۸۱طرح، سلسله ۹۶ طرح، دوره چگنی ۱۵ طرح، دلفان ۲۵۶ طرح، الیگودرز ۲۶۴ طرح، رومشکان ۱۹۱ طرح، دورود ۱۹۶ طرح، ازنا ۱۹۱ طرح مصوب دارند گفت: درمجموع دو هزار و ۸۶۶ طرح برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی‌شده‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری لرستان بابیان اینکه بانک‌های استان تسهیلات لازم را به طرح‌ها پرداخت کنند گفت: همچنین فرمانداران سهم شهرستان خود را در سرفصل‌ها و بخش‌های مختلف پیگیری کنند.

ولدی با اشاره به تسهیلات اشتغال روستایی نیز گفت: در این زمینه سهم استان ۱۲۶ میلیارد تومان است که درزمینهٔ پرداخت تسهیلات این حوزه نیز وضعیت مناسبی نداریم.

وی با اشاره به تسهیلات صندوق توسعه ملی نیز عنوان کرد: در این زمینه نیز ۱۲۱ میلیارد تومان را باید جذب می‌کردیم که تاکنون ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت‌شده است.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری لرستان همچنین با اشاره به پرداخت تسهیلات به طرح‌های کمیته امداد و بهزیستی نیز عنوان کرد: درمجموع ۵۸ میلیارد تومان تاکنون دو هزار و ۳۷۱ طرح کمیته امداد پرداخت‌شده است.

ولدی تصریح کرد: همچنین هزار و ۱۲۴ طرح بهزیستی دریافت تسهیلات داشته‌اند.