نتانیاهو: با پوتین در مورد سوریه گفتگو خواهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از برنامه خود برای گفتگو بر سر افزایش همکاری با روسیه در خصوص مساله سوریه در جریان ملاقات روز دوشنبه خبر داد.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو که قرار است فردا با پوتین دیدار کند، در خصوص محورهای این گفتگو تاکید کرد: فردا من به مسکو خواهم رفت تا با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کنم. من بر سر بسیاری از مسائل منطقه ای با وی گفتگو خواهم کرد (ازجمله) همکاری میان نیروهای نظامی اسرائیل و نیروهای نظامی روسیه در سوریه و همچنین پاره ای از مسائل مهم برای امنیت اسرائیل.

وی که این سخنان را در گفتگو با سرویس رسانه ای دفتر نخست وزیری اسرائیل مطرح می کرد همچنین از برنامه خود برای بازدید از موزه یهودیان و مرکز تولرانس (تسامح) مسکو خبر داد.