فیلم بعدی اسپیلبرگ «ایندیانا جونز ۵» است/ بازگشت هریسون فورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، استیون اسپیلبرگ که جدیدترین فیلمش با عنوان «پست» در میان نامزدهای بهترین فیلم سال اسکار ۲۰۱۸ جای دارد، بار دیگر شخصیت هریسون فورد را به پرده‌های سینما بازمی‌گرداند. قسمت پنجم ایندیانا جونز قرار است سال ۲۰۲۰ روی پرده‌های نقره‌ای برود و تولید آن در سال ۲۰۱۹ شروع می‌شود.

این پروژه هنوز عنوان ندارد و علاقه‌مندان منتظرند ببینند این فیلم قبل از پروژه موزیکال اسپیلبرگ از راه می‌رسد یا پس از آن؟

در حالی که پیشتر مطرح شده بود اسپیلبرگ قصد دارد به بازسازی «داستان وست ساید» بپردازد، گفته شده ساخت این فیلم پس از «ایندیانا جونز» صورت می‌گیرد.

جدیدترین قسمت ایندیانا جونز «ایندیانا جونز و پادشاهی جمجمه کریستال» بود که سال ۲۰۰۸ اکران شد و ۱۹ سال پس از سه‌گانه اصلی آن روی پرده‌ها رفت.

جرج لوکاس که به خلق این شخصیت کمک کرد، تهیه کننده این فیلم خواهد بود و جان ویلیامز بار دیگر مسئولیت تولید موسیقی متن را برعهده خواهد داشت.

هنوز صحبتی از بازیگران دیگر فیلم نشده است و در عین حال دیوید کوپ فیلمنامه نویس به طرفداران اطمینان داده که شیا لابوف در نقش مات ویلیامز به فیلم باز نمی‌گردد.

«ایندیانا جونز ۵» ۱۰ جولای ۲۰۲۰ راهی پرده‌های سینماها می‌شود. این در حالی است که فیلم بعدی اسپیلبرگ با عنوان «بازیکن یک آماده» ۳۰ مارس ۲۰۱۸ اکران خواهد شد.