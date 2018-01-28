اعلام تعطیلی برخی مدارس آذربایجان شرقی در ۹ بهمن

به گزارش خبرنگار مهر،در اطلاعیه های منتشر شده از سوی روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی فردا روز دوشنبه ۹ بهمن ماه مدارس شهرستانهای استان به ترتیب زیر تعطیل اعلام شد.

تعطیلی مدارس شهرستان مراغه در نوبت صبح

۱_کلیه مدارس مقاطع تحصیلی بخش سراجو

۲_مدارس پیش دبستانی وابتدایی های روستاهای بخش مرکزی

۳_مدارس پیش دبستانی ،ابتدایی و مدارس استثنایی شهر مراغه

مدارس منطقه نظرکهریزی

مدارس شهری و روستایی نظر کهریزی هشترود در کلیه مقاطع تحصیلی در شیفت صبح تعطیل خواهند بود .

مدارس شهرستان ورزقان

مدارس مقاطع تحصیلی پیش دبستانی مناطق روستایی و شهری در شیفت صبح تعطیل خواهند بود .

و سایر مقاطع تحصیلی ( ابتدایی،‌ متوسطه دوره اول و متوسطه دوره دوم ) با یک ساعت تاخیر از ساعت ۹ شروع به فعالیت خواهند کرد.

مدارس منطقه ترکمانچای میانه

مدارس کلیه مقاطع تحصیلی اعم از مناطق شهری و روستایی با یک ساعت تاخیر از ساعت ۹ شروع به فعالیت خواهند کرد.

مدارس منطقه چاراویماق

مدارس روستایی در هر دو نوبت صبح و بعدازظهر تعطیل و مدارس پیش دبستانی و استثنایی شهر قره آغاج تعطیل می باشد .

ضمنا سایر مقاطع تحصیلی شهر قره آغاج با یک ساعت تاخیر شروع خواهد شد.

مدارس منطقه هوراند

تمام مدارس روستایی منطقه هوراند با یک ساعت تاخیر ساعت۹صبح شروع به کار خواهند کرد و مدارس شهری تمامی مقاطع طبق روال عادی فعالیت خواهند کرد.

مدارس منطقه بستان آباد

فردا کلیه مدارس شهرستان بستان آباد به علت سرما و یخبندان از ساعت ۹ شروع خواهد شد.

مدارس شهرستان اسکو (اسکو، سهند و ایلخچی)

مدارس شهرستان اسکو (اسکو، سهند و ایلخچی) در مقاطع تحصیلی پیش_دبستانی و ابتدایی، شهری و روستایی (شیفت قبل از ظهر) تعطیل اعلام می گردد.

ضمنا" مدارس مقاطع تحصیلی متوسطه دوره اول و دوم شهری و روستایی با ۱ ساعت تاخیر راس ساعت ۹ صبح شروع خواهد شد.