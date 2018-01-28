محور سوادکوه به صورت موقت مسدود شد

احمد آفرین محمدزاده مدیرکل راهداری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه منطقه چالی در محور سوادکوه با بارش برف مواجه است اظهار داشت: این مسیر به دستور پلیس راه برای تخلیه بار ترافیکی موقتا مسدود شده است.

وی با اظهار اینکه محور هراز و کندوان همچنان در حوزه استان تهران و البرز به دستور پلیس راه مسدود است، وضعیت جوی این محورها را برفی اعلام کرد و گفت: تردد در محور کیاسر به صورت عادی و روان اما با زنجیر چرخ امکان پذیر است زیرا شاهد بارش برف خفیف از کیاسر تا سه راه فولاد محله هستیم.

محمدزاده ادامه داد: به رغم بارش باران در محور کنار شاهد ترافیک روان و عادی در این مسیر هستیم.