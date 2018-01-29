۱۴۰ تعاونی مسکن در زنجان منحل شده است

محمدرضا یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر از تشکیل کمیته ساماندهی تعاونی‌های مسکن در استان زنجان خبر داد و افزود: مشکلات و فعالیت تعاونی‌های مسکن استان توسط کمیته بررسی می‌شود.

وی با بیان اینکه ۲۸۰ تعاونی مسکن در استان زنجان از ابتدی تشکیل تعاونی های مسکن تا سال ۹۴ به ثبت رسید، ادامه داد: طی دو سال اخیر ۱۴۰ تعاونی مسکن در استان زنجان منحل شدند.

مدیرکل، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان بابیان اینکه فعالیت تعاونی‌های مسکن در استان زنجان خوب و تأثیرگذار است، افزود: در استان کمتر از ۵۰ واحد تعاونی مسکن مهر فعال است و سامان‌دهی تعاونی‌های مسکن را به جد پیگیری می‌کنیم.

وی ابراز کرد: در راستای حل مشکل تعاونی‌های مسکن باید همه دستگاه‌ها همکاری کنند. گام‌های مهمی در این زمینه برداشته‌شده که در تلاش برای ارتقاء سطح فعالیت تعاونی‌ها در سطح استان هستیم.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان از مشکل‌دار بودن تعاونی‌های مسکن در استان زنجان خبر داد و افزود: بیش از هشت درصد تعاونی‌های مسکن در زنجان مشکل‌دار هستند.