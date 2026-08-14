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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷

هشدار هواشناسی درباره وزش باد شدید و گردوخاک

هشدار هواشناسی درباره وزش باد شدید و گردوخاک

سازمان هواشناسی از رگبار و رعدوبرق در شمال و جنوب کشور طی امروز و فردا (۲۳ و ۲۴ مرداد) و وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در شرق و مرکز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کبری رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی روز جمعه از وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید در برخی مناطق کشور طی روزهای جمعه و شنبه خبر داد و گفت: در برخی مناطق مستعد، این شرایط می‌تواند موجب خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا شود.

وی با اشاره به وضعیت جوی کشور اظهار کرد: روزهای جمعه و شنبه در مناطقی از استان‌های ساحلی دریای خزر، اردبیل، ارتفاعات استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان، همچنین شمال استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و نیز ارتفاعات هرمزگان، جنوب کرمان، سیستان و بلوچستان و جنوب شرق فارس، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب، رگبار باران و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

رفیعی افزود: بارش‌ها در برخی مناطق می‌تواند با شدت موقتی همراه باشد و در مناطق مستعد نیز احتمال خیزش گردوخاک وجود دارد. همچنین روز شنبه در ارتفاعات گیلان، بارش‌های پراکنده و خفیف انتظار می‌رود.

وزش باد شدید و گردوخاک در شرق و شمال‌شرق کشور

این کارشناس سازمان هواشناسی ادامه داد: طی پنج روز آینده در مناطقی از شرق و شمال شرق کشور، جنوب شرق، بخش‌هایی از مرکز کشور و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی، وزش باد شدید در برخی ساعات پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند موجب خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا شود.

وی همچنین درباره وضعیت آب‌های کشور گفت: آب‌های دریای خزر از روز یکشنبه تا سه‌شنبه هفته آینده مواج و متلاطم خواهد بود و لازم است فعالان دریایی و مسافران در این مناطق به شرایط جوی توجه داشته باشند.

رفیعی درباره وضعیت جوی تهران نیز اظهار کرد: تهران امروز گاهی با افزایش سرعت باد مواجه خواهد بود و در ساعات شب نیز با توجه به وزش باد شدید، احتمال خیزش گردوخاک وجود دارد.

وی افزود: بیشینه دمای امروز تهران مانند دو روز گذشته ۳۶ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده و فردا به ۳۷ درجه خواهد رسید. کمینه دمای تهران نیز صبح امروز ۲۷ درجه سانتی‌گراد ثبت شد و برای فردا نیز همین دما پیش‌بینی می‌شود.

این کارشناس سازمان هواشناسی درباره کمینه دمای مراکز استان‌ها گفت: امروز صبح، اردبیل با دمای ۱۳ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین مرکز استان کشور بود و کمینه دمای ۷ درجه سانتی‌گراد نیز در یکی از مناطق استان اردبیل به ثبت رسید.

رفیعی در پایان درباره بیشینه دمای ثبت‌شده در کشور اظهار کرد: روز گذشته اهواز با دمای حدود ۵۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مرکز استان کشور بود و آب‌پخش در استان بوشهر نیز با دمای ۵۲ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین منطقه کشور گزارش شد.

کد مطلب 6916176
طیبه بیات

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