اردبیل نیازمند ۶۷۲ کیلومتر بزرگراه است

محبوب حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: طول بزرگراه‌های استان ۱۳۷ کیلومتر و به عبارتی ۹ درصد از کل راه‌ها است که پاسخگوی نیازهای حمل‌ونقل زمینی نیست.

مدیرکل راه و شهرسازی استان متذکر شد: در مقایسه با برخورداری سایر استان‌ها نیز اردبیل رتبه ۳۰ کشوری را به لحاظ طول بزرگراه و آزادراه دارد.

حیدری متذکر شد: این استان نیازمند ۶۷۲ کیلومتر بزرگراه است که پروژه‌های آن تعریف شده و به اعتباری بالغ بر دو هزار و ۳۵۲ میلیارد تومان نیاز دارد.

وی ادامه داد: این پروژه‌ها شامل چهار خطه اردبیل- آستارا، نیر-سراب و کمربندی نیر- اردبیل- سرچم، سه‌راهی صحرا- رضی امیر کندی- گرمی و گرمی- بیله سوار است.

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان علاوه بر این چهارخطه پارس آباد- سه‌راهی لاهرود، کمربندی مشگین شهر و مشگین شهر- اهر، کنارگذر پارس آباد و بزرگراه سه‌راهی گوک تپه- پارس آباد ضرورت ویژه دارد.

حیدری همچنین به ضرورت اجرای کنارگذر گرمی، کنار گذر خلخال و کنار گذر شهر اردبیل اشاره کرد.

وی افزود: اجرای ۲۰۰ کیلومتر بزرگراه در چهار سال آینده برنامه‌ریزی‌شده که در صورت تحقق می‌تواند زیرساخت های راه استان را متحول سازد.