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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۵۵

یوسف نژاد خبر داد:

کمیسیون تلفیق سقف انتشار اوراق مشارکت را ۲۰ هزار میلیارد کاهش داد

کمیسیون تلفیق سقف انتشار اوراق مشارکت را ۲۰ هزار میلیارد کاهش داد

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: سقف اجازه انتشار اوراق مشارکت، در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در راستای توجه به نظرات نمایندگان کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای جلسات صبح و عصر امروز کمیسیون تلفیق گفت: موضوعاتی مانند هدفمندی یارانه ها، تعیین تکلیف سقف انتشار اوراق مشارکت، تعیین نرخ حامل های انرژی، اشتغال و تولید و بررسی موضوعات مربوط به صندوق توسعه مالی در نشست های امروز کمیسیون بررسی خواهند شد.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز کمیسیون تلفیق، سقف انتشار اوراق مشارکت برای دولت ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شد که قبلا این رقم حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بود. همچنین سقف انتشار اوراق مشارکت برای شرکت های وابسته به دولت و شهرداری ها ۳۰ هزار میلیارد تومان تعیین شد که با کاهش حدود ۹ هزار میلیارد تومانی همراه بوده و در مجموع سقف اجازه انتشار اوراق مشارکت، در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در راستای توجه به نظرات نمایندگان کاهش یافت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه یادآور شد: تلاش می شود تا پایان جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق، گزارش نهایی کمیسیون به هیات رئیسه مجلس تقدیم شود.

وی افزود: رد کلیات لایحه بودجه توسط نمایندگان بدین معنی بود که مجدداً لایحه دولت و گزارش کمیسیون تلفیق بودجه در این رابطه مورد بازنگری و اصلاح در کمیسیون تلفیق بودجه قرار بگیرد.

کد مطلب 4213439

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