کمیسیون تلفیق سقف انتشار اوراق مشارکت را ۲۰ هزار میلیارد کاهش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای جلسات صبح و عصر امروز کمیسیون تلفیق گفت: موضوعاتی مانند هدفمندی یارانه ها، تعیین تکلیف سقف انتشار اوراق مشارکت، تعیین نرخ حامل های انرژی، اشتغال و تولید و بررسی موضوعات مربوط به صندوق توسعه مالی در نشست های امروز کمیسیون بررسی خواهند شد.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز کمیسیون تلفیق، سقف انتشار اوراق مشارکت برای دولت ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شد که قبلا این رقم حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بود. همچنین سقف انتشار اوراق مشارکت برای شرکت های وابسته به دولت و شهرداری ها ۳۰ هزار میلیارد تومان تعیین شد که با کاهش حدود ۹ هزار میلیارد تومانی همراه بوده و در مجموع سقف اجازه انتشار اوراق مشارکت، در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در راستای توجه به نظرات نمایندگان کاهش یافت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه یادآور شد: تلاش می شود تا پایان جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق، گزارش نهایی کمیسیون به هیات رئیسه مجلس تقدیم شود.

وی افزود: رد کلیات لایحه بودجه توسط نمایندگان بدین معنی بود که مجدداً لایحه دولت و گزارش کمیسیون تلفیق بودجه در این رابطه مورد بازنگری و اصلاح در کمیسیون تلفیق بودجه قرار بگیرد.