صهیونیستها دنبال تشکیل قلمرو تروریستی داعش بودند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با جمعی از علمای مسلمان لبنان در این کشور دیدار کرد. وی در این دیدار با اشاره به اینکه جبهه مقاومت و فرزندان ملت لبنان در حزب الله یکی از اصلی ترین ستونهای مبارزه با تروریسم در منطقه به شمار می آید، افزود: نبرد بی نظیر ارتش لبنان و جبهه مقاومت در قلمون غربی و پاکسازی آن منطقه از تروریستهای تکفیری یکی از مهمترین نبردهای ضدتروریستی منطقه به شمار می آید که خطر و شر تروریسم را از کشور و ملت لبنان دور کرد.



وی افزود: همه جهان و حتی کشورهای غربی و اروپایی باید قدردان جبهه مقاومت و جوانان لبنان و سوریه و عراق باشند که با نثار جان خود اجازه تشکیل یک قلمرو مبتنی بر تروریسم را ندادند.



تولیت آستان قدس رضوی در ادامه گفت: اگر قلمرو داعش در منطقه ایجاد می شد، یک غده سرطانی جدید برای صدور تروریسم شکل می گرفت که همه جهان را تهدید می کرد.



حجت‌السلام و المسلمین رئیسی با تاکید بر تمایل رژیم صهیونیستی به گسترش قلمرو داعش گفت: رژیم صهیونیستی بواسطه ماهیت تروریستی خود بسیار تمایل داشت که قلمرو داعش به عنوان دومین کانون تروریسم دولتی در منطقه شکل بگیرد اما جبهه مقاومت این توطئه را با مجاهدت خود در نطفه خفه کرد.



وی در پایان گفت: انشاءالله کانون اول تروریسم نیز به همین سرنوشت شوم دچار خواهد شد.