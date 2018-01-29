تفریحات دریایی در هوای زمستانی خلیج فارس ۵۷ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، احمد شهریاری" با ارایه گزارشی از عملکرد ۱۰ ماهه بندر کیش در بخش های جابجایی کالا و مسافر اظهار داشت: از آغاز سال جاری تا ابتدای بهمن ماه جاری، در مجموع دو میلیون و ۴۶۵ هزار و ۱۵۶ تن انواع کالای نفتی و غیر نفتی در این بندر تخلیه و بارگیری شد که در همسنجی با مدت مشابه سال گذشته، ۴۸درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: از این میزان، دو میلیون و ۱۷۳ هزار و ۹۹۸ تن به کالای غیر نفتی با رشد ۵۳ درصدی و ۲۹۱ هزار و ۱۵۸ تن کالای نفتی با افزایش عملیات ۱۸ درصدی اختصاص دارد.

شهریاری مجموع تردد شناورها به بندر کیش طی نه ماهه نخست سال جاری را ۱۱ هزار و ۱۵۶ فروند شناور با رشد ۱۵ درصدی اعلام و خاطر نشان کرد: از این تعداد، ۵۹۶ فروند شناور بالای هزار تن و ۱۰ هزار و ۵۶۰ فروند زیر هزار تن وزن داشته است.

مدیر اداره بندر و دریانوردی کیش از افزایش ۱۲۱ درصدی تعداد مسافران دریایی در مسیرهای دریایی منتهی به این جزیره زیبای مرجانی خبر داد و خاطرنشان کرد: طی ۱۰ ماه گذشته، ۷۲۹ هزار و ۸۴۸ نفر مسافر از طریق ناوگان شناورهای مدرن و پیشرفته مستقر در این بندر، ترابری شدند.

این مقام مسئول در پایان اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۸۳ هزار و ۹۸ نفر گردشگر در بندر کیش از گشت های تفریحی دریایی بهره مند شدند که افزایش ۵۸ درصدی را در همسنجی با مدت مشابه سال گذشته شاهد بودیم.