به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی دقایقی پیش در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل آیزوال هند در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با بیان اینکه بازی‌های پلی آف لیگ قهرمانان آسیا حساسیت خاصی دارد، اظهار داشت: طبیعتاً این بازی برای من مهم بوده و تلاش می‌کنیم که این اتفاق صورت گیرد.

وی با بیان اینکه جام حذفی برای ما درس‌های بسیاری داشت، تصریح کرد: باید با استفاده از تجربیات این مسابقه، در بازی فردا حاضر شویم و با شناخت نسبی بر اساس آنالیزهای صورت گرفته، به خوبی می‌دانیم که این تیم در ضد حملات انگیزه بسیاری دارد.

سرمربی تیم ذوب‌آهن به شرایط تیمش اشاره کرد و با ابراز خرسندی از وضعیت ذوب‌آهن افزود: از ابتدا می‌خواستیم که شرایط ذوب‌آهن ایده‌آل شود اما به هر حال مشکلاتی وجود داشت و در این مسابقه نیز تنها اکبر ایمانی را در اختیار نداریم.

وی با بیان اینکه باید از باخت جام حذفی درس بگیریم بیان داشت: به نظرم لیاقت تیم ما بیشتر از اینها بوده و به خوبی می‌تواند نتایج مناسبی در آسیا کسب کند. بنابراین باید با کنار گذاشتن ضعف ها، به فکر مسابقه باشیم.

قلعه‌نویی با بیان اینکه تیم هندی سابقه قهرمانی سال ۲۰۱۵ را در کارنامه خود دارد، اضافه کرد: این تیم دارای یک مربی پرتغالی و ۶ بازیکن خارجی بوده و بدون شک با هزینه‌های زیادی که صرف می کند، به دنبال بازگشت به سطح اول آسیا است.

وی با بیان اینکه ذوب‌آهن حریفش را دست‌کم نمی‌گیرد، گفت: باید تلاش کنیم که در این مسابقه با تمرکز حاضر شده و اسیر ضد حملات در بازی نشویم.

سرمربی ذوب‌آهن درباره عملکرد سعید آذری گفت: همه می‌دانند که من با آذری ارتباط دوستانه دارم و او در کنار یک مدیر ساختاری و اجرایی، فنی نیز هست و این مسئله در بین مدیران بسیار نادر است.

وی با بیان اینکه تیم ذوب‌آهن با وجود دریافت تنها ۳۰ درصد از قرارداد خود، نتایج خوبی کسب کرده است، اضافه کرد: بدون شک اگر کم‌لطفی‌ها نبود، ما اکنون صدر جدول بودیم و باید برای ادامه در این زمینه بیشتر دقت کنیم.

قلعه نویی اضافه کرد: خالد شفیعی، بازیکن تازه‌وارد ذوب‌آهن که به تازگی اضافه شده، در لیست ما برای این مسابقه حضور ندارد و در بازی‌های آینده همراه تیم خواهد بود.