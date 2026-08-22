به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گوهری عصر شنبه با اشاره به افتتاح کتابخانه «باخچە و گۆراڵا» در روستای گواز سروآباد اظهار کرد: راهاندازی چنین فضاهایی میتواند دسترسی کودکان و نوجوانان مناطق روستایی به کتاب و فعالیتهای فرهنگی را تقویت کند.
وی افزود: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان در راستای رسالت فرهنگی و ادبی خود، تلاش میکند زمینه بهرهمندی کودکان و نوجوانان مناطق مختلف استان از برنامهها و ظرفیتهای فرهنگی را فراهم کند.
گوهری ادامه داد: حضور مربیان کانون در آیین افتتاح کتابخانه «باخچە و گۆراڵا» فرصتی برای اجرای برنامههای فرهنگی و ادبی، اهدای کتاب و جوایز و معرفی فعالیتهای کانون به کودکان و نوجوانان روستای گواز بود.
وی با اشاره به مشارکت کانون در تجهیز این کتابخانه گفت: مجموعهای از کتابهای مناسب کودکان و نوجوانان به کتابخانه «باخچە و گۆراڵا» اهدا شد تا منابع مطالعاتی آن تقویت و زمینه مناسبتری برای مطالعه کودکان و نوجوانان روستا فراهم شود.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان بیان کرد: یکی از اهداف حضور کانون در مناطق روستایی، آشنایی کودکان و نوجوانان با ظرفیتهای فرهنگی، ادبی و آموزشی این مجموعه است که در همین راستا تعدادی از کودکان و نوجوانان روستای گواز نیز به عضویت کانون درآمدند.
وی با تأکید بر اهمیت کتابخانهها در رشد فکری کودکان و نوجوانان گفت: کتابخانه تنها محلی برای نگهداری و امانت کتاب نیست، بلکه میتواند به پایگاهی برای مطالعه، یادگیری، پرورش خلاقیت و شناسایی استعدادهای کودکان و نوجوانان تبدیل شود.
گوهری خاطرنشان کرد: فراهم کردن فرصتهای برابر برای دسترسی کودکان و نوجوانان مناطق روستایی به کتاب و فعالیتهای فرهنگی، بخشی از مسیر تحقق عدالت فرهنگی است و کانون از ظرفیتهای فرهنگی موجود در مناطق مختلف استان برای تحقق این هدف حمایت میکند.
وی افزود: تداوم برنامههای فرهنگی و ادبی در کتابخانههای روستایی میتواند به افزایش علاقه کودکان و نوجوانان به مطالعه و فراهم شدن زمینه رشد استعدادهای آنان کمک کند.
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