رای مثبت به ملی شدن اعتبارات بنیاد شهید و آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر یوسف نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ در خصوص جلسه امروز این کمیسیون گفت: یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس، کاهش حدود ۲۰ هزار میلیارد تومانی سقف انتشار اوراق مشارکت در سال آینده بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین در جلسه امروز کمیسیون تلفیق، پیشنهادات مختلف در خصوص هدفمندی یارانه ها بررسی شد و در مجموع همان اعداد و جداول که قبلا در کمیسیون تلفیق مصوب شده بود، تصویب شد.

اصرار کمیسیون تلفیق بر مصوبه قبلی درباره هدفمندی یارانه ها

یوسف نژاد افزود: در مصوبه قبلی کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص هدفمندی یارانه ها به دولت حکم داده شده بود که دولت در خصوص آزمون وسع متقاضیان دریافت یارانه اقداماتی انجام دهد و از پایان ماه سوم سال آینده تغییرات یارانه ها را اعمال کند که در جلسه امروز کمیسیون تلفیق تبصره ای به این حکم الحاق شد که دولت را مکلف کرد که با استفاده از اختیارات قانون هدفمندی تا پایان ماه سوم کلیه افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، روستاییان و اقشار کم درآمد مخصوصا حاشیه نشین ها بتوانند کماکان از مستمری استفاده کنند و مشمول قطع یارانه نشوند.

وی ادامه داد: در خصوص پرداخت یارانه به گروه های دیگر دولت می تواند براساس شرایط تصمیم گیری کند و همچنین در ادامه جلسه امروز کمیسیون تلفیق در خصوص افزایش حقوق ها بحث هایی صورت گرفت که کمیسیون تلفیق با تغییرات موافقت نکرد و همان مصوبه کمیسیون مبنی بر افزایش پلکانی نزولی حقوق ملاک خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: نمایندگان عضو کمیسیون با انجام مطالعه برای انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی مخالفت کردند، همچنین در خصوص بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بود، مباحثی مطرح شد.

دولت مکلف به تسویه حساب با تامین اجتماعی شد

یوسف نژاد ادامه داد: دولت مکلف شد با اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، بدهی های خود را به تامین اجتماعی در موارد ذی ربط پرداخت کند.

وی گفت: اعتبارات بنیاد شهید و آموزش و پرورش که از بُعد هزینه ای به صورت استانی تبدیل شده بود به اعتبارات ملی تغییر یافت.

احتمال بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در جلسه سه شنبه مجلس

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در جلسه امروز کمیسیون تلفیق به موارد مدنظر نمایندگان در خصوص گزارش کمیسیون تلفیق که در صحن علنی بیان کرده اند پرداخته شد و همچنین تبصره ها و ردیف های لایحه بودجه مورد بررسی قرار گرفت و قطعا امروز گزارش نهایی کمیسیون تلفیق بعد از اصلاحات به هیات رئیسه مجلس تقدیم می شود و این امکان وجود دارد گزارش کمیسیون تلفیق بنابر نظر هیات رئیسه فردا یا چهارشنبه در صحن علنی مورد بررسی قرار بگیرد.