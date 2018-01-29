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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۰۷

یک منبع عراقی فاش کرد؛

طرحی خطرناک برای آینده عراق با همسویی بارزانی

طرحی خطرناک برای آینده عراق با همسویی بارزانی

یک نماینده پارلمان عراق از طرح تحت رهبری برخی کشورهای حوزه خلیج فارس با مشارکت گروههای سیاسی عراقی به منظور تشکیل تشکل بزرگ پس از انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ عراق پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای پرس، یک نماینده پارلمان عراق از طرح تحت رهبری برخی کشورهای حوزه خلیج فارس با مشارکت گروههای سیاسی عراقی به منظور تشکیل تشکل بزرگ پس از انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ عراق پرده برداشت.

جاسم محمد جعفر نماینده پارلمان و نزدیک به حیدر العبادی فاش کرد: برخی گروههای سیاسی به منظور به دست آوردن آرای انتخاباتی در  انتخابات آینده با آتش بازی می کنند و از  جمله آنها بازگشت بی رویه و اجباری آوارگان بدون توافق با نیروهای امنیتی است.

وی برخی کشورهای حوزه خلیج فارس را به اختصاص پول به منظور بازگشت مسعود بارزانی به عرصه به شکل قوی متهم کرد و افزود: برخی گروهها و طرفهای سیاسی دیگر نیز در این طرح دخیل هستند و هدف از آن قانع کردن کردها و به ویژه حزب دموکرات کردستان و طرفهای سنی و شیعی به منظور تشکیل فراکسیون بزرگ پس از انتخابات و مکلف کردن این تشکل بزرگ به تشکیل کابینه در ازای دادن امتیازاتی به بارزانی از جمله درباره کرکوک و مناطق مختلف آن است.

کد مطلب 4213682

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