وجود فضاهای آموزشی فرسوده زیبنده شهر ایلام نیست

به گزارش خبرنگار مهر، معروف بسطامی روز دوشنبه در نشست اعضای شورای آموزش و پرورش شهرستان ایلام اظهار کرد: امروزه روش های یادگیری بسیار تغییر کرده و با روش های سنتی نمی توان دانش‌آموزان را نسبت به فراگیری علوم مختلف ترغیب کرد.

فرماندار ایلام تاکید کرد: تجهیزات نوین ارتباطی امروز به کمک حوزه آموزش و پرورش آمده است، اگر نتوانیم از این امکانات به درستی استفاده کنیم نخواهیم توانست نسل آینده را به خوبی پرورش دهیم.

بسطامی گفت: با وجود آنکه در استان ایلام و به ویژه شهر مرکز استان فضاهای آموزشی بسیاری در طول سال های اخیر ساخته شده ولی همچنان شاهد وجود فضاهای آموزشی فرسوده هستیم.

وی اضافه کرد: وجود این فضاهای فرسوده و مستهلک باعث می شود آنگونه که باید نتوانیم خدمات آموزشی لازم را در اختیار دانش‌آموزان قرار دهیم.

فرماندار ایلام ادامه داد: متاسفانه در سال های اخیر پدیده های طبیعی همچون سیل و زلزله خسارت هایی را به مدارس شهر ایلام وارد کرد که باید هر چه سریعتر نسبت به بازسازی آنها اقدام شود.

گفتنی است حدود ۱۰۰ هزار دانش آموز ایلامی در یک هزار و ۲۰۰ فضای آموزشی مشغول به تحصیل هستند.