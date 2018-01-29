لزوم چاره اندیشی برای بهبود وضعیت اقتصادی رسانه ها در کردستان

به گزارش خبرنگارمهر، جلال قلعه شاخانی دوشنبه شب در نشست جمعی از خبرنگاران رسانه های گروهی کردستان که با نماینده ولی فقیه دراستان با موضوع نقش رسانه در بازتاب دستاوردهای انقلاب در دهه فجر برگزار شد، گفت: رسانه ها در توسعه استان به طور عام نقش پررنگی در مقاطع مختلف تاریخی داشتند.

وی عنوان کرد: برای اینکه رسانه ها تاثیر مطلوبی در بازتاب دستاوردهای انقلاب داشته باشند نیاز است که توسعه یافته و قدرتمند باشند تا این مباحث را به طور شایسته پیگیری کنند.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد رسانه از مباحث کلیدی و زیربنایی به شمار می رود، بیان کرد: از آنجاکه کردستان، استان توسعه یافته ای نیست لذا منابع درآمد مشخصی هم برای رسانه ها ما وجود ندارد.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی کردستان اضافه کرد: تنها منبع درآمد رسانه های ما به ویژه رسانه های مکتوب آگهی های تبلیغاتی است بنابراین می طلبد باید برای بهبود شرایط اقتصادی رسانه های استان چاره اندیشی شود.

قلعه شاخانی ادامه داد: اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی استان از هر نوع پیشنهاد و راهکاری در راستای ساماندهی و بهبود وضعیت اقتصادی رسانه ها استقبال می کند.

وی با بیان اینکه در تمامی حوزه ها برای ارتقاء سطح دانش و بینش فعالان آن حوزه نیاز به آموزش است، گفت: معاونت مطبوعاتی وزیر ارشاد اعلام کردند تمامی هزینه های مربوط به آموزش اهالی رسانه را تقبل می کنند و این نشان از اهمیت قائل شدن برای آموزش در این حوزه است.

وی ادامه داد: حتی برای مدیران دستگاه های اجرایی و اقشار تاثیرگذار هم امکان و شرایط برگزاری دوره های آموزشی در حوزه سواد رسانه را داریم.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی کردستان افزود: علاوه برآموزش، برنامه دیگر ما در حوزه رسانه برگزاری جشنواره و نمایشگاه رسانه های کردی در استان است که این مهم در اولین فرصت اجرایی می شود.