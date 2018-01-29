اظهارات ضدایرانی ترامپ در جمع نمایندگان برخی کشورهای شورای امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دقایقی پیش در جلسه ای با حضور نمایندگان کشورها در شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد: خوشحالم که در کنار تیلرسون وزیر خارجه و سفیر ما در سازمان ملل هیلی و ژنرال کلی و ژنرال مک مستر برای میزبانی سفرای کشورهای عضو شورای امنیت از سراسر جهان حضور دارم.

ترامپ در سخنان خود گفت: ما امروز درباره همکاری در راستای چالش های امنیتی مختلف از جمله خلع سلاح هسته ای کره شمالی و مقابله با فعالیت های بی ثبات کننده ایران در خاورمیانه، پایان دادن به مناقشه سوریه و مقابله با تروریسم صحبت خواهیم کرد.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه افزود: موفقیت سازمان ملل متحد بستگی به تقویت استقلال اعضای آن دارد.

وی گفت: «کارهای زیادی هستند که ما باید با هم انجام دهیم. ساعاتی قبل‌، سفیران (کشورهای عضو شورای امنیت)، موشک‌ های ایران و سلاح‌ هایی را که حکومت این کشور به شبه‌نظامیان متحد خود در یمن ارسال کرده است مشاهده کردند.»

ترامپ اضافه کرد: «سفیران، ساعاتی دیگر خشونت‌های سوریه که در نمایشگاه هولوکاست به نمایش گذاشته شده را تماشا خواهند کرد. بنابراین، آنها موشک‌های ایران را دیده‌اند و برخی از جنایت‌هایی که در سوریه اتفاق افتاده را نیز تماشا خواهند کرد.»