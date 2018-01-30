به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست خبری سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر صبح امروز ۱۰ بهمن با حضور ابراهیم داروغه زاده دبیر این دوره از جشنواره در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

ابراهیم داروغه زاده دبیر سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر در ابتدای این نشست گفت: جشنواره فیلم فجر دو بخش محوری دارد؛ مسابقه اصلی و بخش جشن که به کل جشن سینمای ایران است که سعی شده هر دو بخش به خوبی برگزار شود.

وی در ادامه عنوان کرد: ما امسال در بخش رقابتی سعی کردیم تغییرات مان حداقلی باشد و ساختار اصلی مقررات سال گذشته را حفظ کنیم و تنها تغییر کوچکی ایجاد کردیم و یکی کم کردن تعداد آثار بود.

دبیر جشنواره ملی فیلم فجر توضیح داد: یکی از مشکلات سال گذشته که مطرح می شد تعداد بالای آثار بخش مسابقه بود که می توانست در داوری ها تاثیر منفی بگذارد و دقت داوری ها در ۱۰ روز با این تعداد اثر را کاهش دهد. همچنین تعداد بالای فیلم ها جشنواره را از حالت رقابتی خارج می کرد.

داروغه زاده اضافه کرد: یک تغییر دیگر امسال در بخش فیلم کوتاه داستانی بود که امسال با مشورت متولیان فیلم کوتاه سیمرغ به جشنواره اضافه شد و هیات داوران یک فیلم کوتاه را به عنوان بهترین فیلم کوتاه انتخاب می کنند. در بخش مستند سینمایی هم باید یک تفاوتی با جشنواره سینماحقیقت قایل می شدیم از همین رو با مشورت دوستان به این جمع بندی رسیدیم که دو فیلم سینمایی مستند در بخش مسابقه باشد و مورد داوری قرار بگیرد.

وی افزود: این پیشنهاد وجود داشت تا سیمرغ های بخش فنی حذف شود ولی با این مساله مخالفت کردیم.

این مدیر سینمایی در بخش دیگری از صحبت هایش اشاره کرد: امسال یک انیمیشن برای اولین بار در همه بخش های مسابقه داریم حتی سیمرغ فیلم اول و سیمرغ هنر و تجربه خواهیم داشت.

داروغه زاده عنوان کرد: یکی از رویکردهای جشنواره سینمای انقلاب این است که امسال علاوه بر تهران در ۳۱ استان نمایش فیلم داریم. دانش آموزان مدارس نیز می توانند در نوبت اکران مدرسه به صورت رایگان فیلم های کودک و انیمیشن ببینند.

نکوداشت علی معلم در افتتاحیه جشنواره

وی اضافه کرد: در سینمای مردمی امسال هر فیلمی که نمایش مردمی دارد با حضور صاحبان آثار انجام می شود و در کنار مردم، صاحبان فیلم حضور خواهند داشت تا یک جشن سینمایی را پرشورتر از سال گذشته داشته باشیم .امسال در افتتاحیه مراسم نکوداشت مرحوم علی معلم را نیز برگزار می کنیم.

دبیر سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر درباره چالش های میزبانی از اهالی رسانه توضیح داد: همانطور که می دانید در همه جشنواره های معتبر دنیا سالن رسانه ها وجود دارد و صاحبان آثار در زمان نمایش فیلم حضور پیدا می کنند. چند سالی ما سالنی مخصوص رسانه ها و سالنی برای مهمانان داشتیم اما در زمان برج میلاد همه کنار هم جمع می شدند. شاید در سال های اول این امر خوب بود اما بعد از کثرت جمعیت ازدحامی به وجود آمد که می توانست مخل فعالیت رسانه ها شود و همیشه رسانه ها اعتراض داشتند که چرا فضای مجزایی برای آنها وجود ندارد از همین رو پردیس سینمایی باغ کتاب با پنج سالن را برای صاحبان آثار در نظر گرفتیم و هر شب دو سانس از ساعت هفت شب تا یازده شب نمایش فیلم داریم.

پردیس سینمایی باغ کتاب را برای صاحبان آثار در نظر گرفتیم و هر شب دو سانس از ساعت هفت شب تا یازده شب نمایش فیلم داریم وی افزود: برای دوستان رسانه ای از نظر کیفیت و به لحاظ فنی پردیس ملت مناسب بود و ما سعی کردیم امکانات را به صورت خالصانه فراهم آوریم.

به گفته وی، هنرمندانی که فیلم دارند تا آخر شب در پردیس حضور پیدا می کنند تا اصحاب رسانه به گفتگو با آنها بپردازند.

وی درپاسخ به خبرنگاران درباره تغییر آیین نامه جشنواره گفت: درباره تغییرات آیین نامه باید بگویم کمترین تغییر را داشتیم. از ابتدا نیز اعلام کردم که دوست نداریم در جشنواره تغییراتی داشته باشیم که این ملزم به این است که دبیر جشنواره تغییر نکند.

داروغه زاده درباره سرنوشت «آشغال های دوست داشتنی» ساخته محسن امیریوسفی نیز گفت: این فیلم در سال جاری مجوز نمایش گرفت ولی خودشان از فجر انصراف دادند.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر درباره حذف سیمرغ فیلم های اول که حال به یکباره اعلام می شود که به جشنواره برگشته است، بیان کرد: این سوال را باید زمانی که آیین نامه اعلام شد می پرسیدید. ما همان موقع که آیین نامه اعلام شد گفتیم به دلیل اهمیتی که سازمان سینمایی برای فیلمسازان جوان قایل است این سیمرغ اهدا می شود.

داروغه زاده عنوان کرد: هیات انتخاب فیلم ها را بازبینی کردند و امسال سه فیلم اول و چهار فیلم دوم داریم که از بین فیلم های اولی که به بخش مسابقه اصلی راه پیدا کردند یک سیمرغ برای فیلم اول اختصاصی در نظر گرفتیم. از بین فیلم‌های اولی که به بخش مسابقه راه یافتند ما یک فرصتی قرار دادیم تا اگر در بخش های کارگردانی و بازیگری و غیره سیمرغ دریافت نکردند؛ این سیمرغ را بگیرند. طبیعتاً از بین فیلم ها، فیلمی که کیفیت زیاد دارد سیمرغ می برد. ما باید قبول کنیم بخش رقابتی جشنواره باید از تعداد منطقی برخوردار باشد. باید سعی کنیم تعداد آثار بخش رقابتی کمتر باشد و یک تمایز بین فیلم های بخش مسابقه و خارج از آن وجود داشته باشد. پس نمی توانیم همه فیلم ها را بپذیریم و به بخش مسابقه راه بدهیم در سال های پیش می گفتند چه جشنواره ای است که همه فیلم ها به بخش مسابقه و خارج از مسابقه راه پیدا می کنند و ما خواستیم این امر را بهبود بخشیم.

وی در پاسخ به این سوال که چرا برای بخش تبلیغات دبیر در نظر گرفته نشده است، بیان کرد: دبیر بخش تبلیغات سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر سیمون سیمونیان است.

داروغه زاده درباره کنار گذاشته شدن برخی فیلم های حاشیه دار توضیح داد: هرچه رسانه ها انتقاد داشته باشند به نفع ما است اما در برخی از انتقادها نبود دقت وجود دارد. تمام ۶۷ اثر بازبینی شد و هیچ فیلمی به دلیل حاشیه دار بودن کنار گذاشته نشد. حتی به عنوان دبیر جشنواره خواستیم فیلم های حاشیه دار و متفاوت حضور داشته باشند که این اتفاق رخ داده است.

وی در ادامه بیان کرد: بخش سیمرغ پروانه ها با همکاری جشنواره فیلم فجر و جشنواره فیلم کودک و به صورت رایگان برگزار می شود و صاحبان «فیلشاه» نیز با این امر موافقت کردند تا فیلم شان به صورت رایگان برای دانش آموزان اکران شود.

دبیر جشنواره ملی فیلم فجر درباره آماده نبودن برخی از فیلم ها و زیرپا گذاشتن آیین نامه اظهار کرد: جشنواره فیلم فجر جدای از سینمای ایران نیست و ما باید در یک تعامل سازنده با صاحبان آثار کمک کنیم تا فیلم های خوب و متقاضی حضور در جشنواره به جشنواره برسند. خوشبختانه تمام آثار با کیفیت خوب آماده شده و مشکلی برای نمایش دقیق جدول فیلم ها نداریم.

وی درباره حذف فرش قرمز گفت: در سال گذشته در پردیس ملت مراسم فرش قرمز در کاخ مردمی را داشتیم که ما آن مراسم را امسال نداریم. امسال بخش های بیشتری از سال گذشته داریم برای مثال بخش تجلی اراده ملی احیا شده است. شاید از سال گذشته میزان گستردگی بخش هایمان بیشتر هم شده است تنها کاهش ما کاهش بخش فیلم های بخش مسابقه بوده که تاثیری در هزینه های جشنواره نداشته است بنابراین در پایان جشنواره باید ببینیم چه چیزی میزان هزینه ها را کم کرده است.

داروغه زاده درباره بستن قرارداد با صندوق مالی اعتباری هنر برای تأمین بخشی از هزینه های جشنواره گفت: از اول گویا قرار شده بود صندوق اعتباری هنر حامی جشنواره باشد و اسپانسر برای آن پیدا کند که امسال نتوانسته حامی جشنواره را پیدا کند و ما هم نتوانسته ایم این کار را کنیم پس بودجه جشنواره از سوی سازمان سینمایی تامین می شود. تنها کاری که از دست ما بر می آید این است که هزینه های جشنواره را کم کنیم.

دبیر جشنواره ملی فیلم فجر در ادامه بیان کرد: ۲ ماه است اعلام کردیم پردیس ملت برای اهالی رسانه است. ما چند گزینه برای انتخاب داشتیم که شامل ملت و چهارسو بود که در نهایت پردیس ملت به دلیل ظرفیت بیشتر انتخاب شد. اعتراض اهالی رسانه در زمان مناسب و حرفه ای صورت نگرفته است و باید در زمان مناسبی صورت می گرفت. در زمینه افتتاحیه و اختتامیه هم باید بگویم سهمیه اهالی رسانه کم نشده است. در این میان ۱۰۰ عدد کارت را در اختیار همه رسانه های تصویری گذاشتیم.

دبیر سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر درباره نقش علیرضا رضاداد در جشنواره بیان کرد: رضا داد عضو شورای سیاستگذاری جشنواره است. دبیر جشنواره همه تصمیم ها را نمی گیرد و سازمان سینمایی جشنواره را برگزار می کند و باید تصمیمات به شکلی باشد که رضایت مردم و سینماگران را برآورده کند و هرکسی در این مسیر کمک کرد باید از او ممنون بود.

وی درباره فیلم هایی که به صورت خودخواسته در جشنواره حضور پیدا نکردند، بیان کرد: درباره این موضوع زیاد صحبت شده و دامن زدن به آن به نوعی توهین به فیلم های است که در جشنواره حضور پیدا کردند. دلیل هیچکدام از افراد این نبود که حضور در فجر برایشان حاشیه ایجاد می کند و به طور کلی سه فیلم نخواستند در جشنواره باشند و باید به آنهایی که در فجر شرکت کرده اند احترام گذاشت. ممکن است برخی تشخیص بدهند فیلمشان فیلم جشنواره ای نیست. خوب نیست به خاطر دو سه اثر که به هر دلیلی حضور پیدا نکردند کل جشنواره را زیرسوال ببریم.

داروغه زاده در بخش دیگری از صحبت های خود درباره رای گیری اینترنتی بیان کرد: نمی دانستم بخش تلگرام دچار مشکل شده است تا دیشب که خبری به ما داده نشده بود و امیدوارم که این بخش بدون مشکل برگزار شود. درتلاش هستیم تا بخش آرای مردمی از حالت دستی خارج شود و به درستی برگزار شود.

داروغه زاده درباره برگزاری مراسم افتتاحیه گفت: واقعیت این است که اشتباه کردم و گفتم افتتاحیه نداریم و از این بابت عذرخواهی می کنم. همه جشنواره های دنیا مراسم افتتاحیه ندارند و معمولا بایک فیلم مهمان جشنواره را آغاز می کنند و با توجه به هزینه ها گفتیم مراسم افتتاحیه نداریم ولی به دو نکته توجه نکرده بودیم که بر خلاف دیگر جشنواره های دنیا که مراسم های مختلف دارند در فجر به غیر از افتتاحیه و اختتامیه مراسم دیگری نداریم نکته دیگر این است که شروع جشنواره فیلم فجر فجر با جشن های انقلاب است و برگزاری افتتاحیه باعث می شود با جشن های انقلاب آغاز به کار کنیم. آن روز که گفتیم افتتاحیه نداریم به برگزاری بزرگداشت ها توجه نکرده بودیم. ضمن اینکه قول می دهیم بعد از پایان جشنواره گزارشی از مسایل مالی جشنواره بدهیم.

وی در ادامه بیان کرد: سیمرغ هنر وتجربه توسط هیات داوران اهدا می شود. درباره فیلم مانی حقیقی نیز باید بگویم که بدلیل اینکه می خواست در جشنواره برلین حضور پیدا کند و به دلیل قوانین جشنواره برلین در جشنواره فیلم فجر حضور پیدا نکرد.

داروغه زاده درباره جا به جایی پردیس ملت به برج میلاد بیان کرد: درخواستی که دو روز مانده به جشنواره برای جا به جایی ملت وجود دارد، حرفه ای نیست. با این وجود نگرانی های اصحاب رسانه قابل درک است.

وی درباره این سوال که امسال سازمان اوج با چهار فیلم در جشنواره حضور دارد آیا این تعداد تولیدات، امکان دارد که منجر به ایجاد حاشیه امن دریافت سیمرغ این فیلم‌ها شود، گفت: سیمرغ به داوران جشنواره مربوط می‌شود و کسی تاثیری در نظرات این داوران ندارد. داوران فیلم‌ها را می‌بینند و رقابت بین تولید فیلم‌های خوب است. بهتر است جو منفی برای داوران ایجاد نکنیم و اجازه دهیم فیلم‌ها تخصصی انتخاب شوند.

وی درباره اینکه برخی دوست نداشتند به جشنواره بیایند، گفت: همین امسال هم خیلی ها سر و دست می شکستند که در جشنواره باشند و وقت می گرفتند که خودشان را به جشنواره برسانند. کمتر از سه چهار فیلم نخواستند در جشنواره باشند. درباره فیلم مانی حقیقی هم باید بگویم که فیلم ایشان با مجوز سازمان سینمایی ساخته شد و مجوز نمایش هم دارد.

دبیر جشنواره ملی فیلم فجر در بخش دیگر صحبت هایش بیان کرد: وظیفه ما این است که یک هیات داوران و هیات انتخاب مستقل را انتخاب کنیم تا همه جامعه سینمایی را مشمول شود. برخی از بزرگان سینمایی دلایل شخصی دارند و دوست ندارند در این ترکیب ها باشند برای مثال در چند سال اخیر جو رسانه ای زیادی درباره آنها وجود دارد از همین رو من از هیات انتخاب و داوری تشکر می کنم. ضمن اینکه رقابت بین فیلم های خوب است و داوران این دوره بعید می دانم تحت تاثیر فرد یا نهادی قرار گیرند.

وی درباره علت کاهش هزینه ها گفت: باید جشنواره را به بهترین شکل ممکن برگزار کنیم و صرفه جویی در هزینه ها نباید تاثیری در کیفیت جشنواره بگذارد.

داروغه زاده درباره تعداد فیلم های مستند گفت: برخی از دوستان نظرشان این بود که مستندهایی که در سینماحقیقت اکران شده وارد سالن رسانه های فجر نشود بنابراین تصمیمی که گرفته شد برای این بود که فرهنگسازی برای اکران فیلم های مستند در سینماهای مردمی شود و این موضوع از فجر آغاز شود.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود بیان کرد: خط قرمز در سینمای ایران قانون است و همه فیلمسازان آن را رعایت کرده اند.

طراحی پوستر موضوع دیگر این نشست بود که داروغه زاده در این باره گفت: پوستر به یکی از استادان گرافیک سفارش داده شد ولی معمولا هر پوستری طراحی شود نقدهایی به آن می شود.

داروغه زاده درباره تعداد سیمرغ ها بیان کرد: تصمیم دوستان شورای سیاستگذاری این بود که به جای حذف سیمرغ های فنی تعداد آثار مسابقه را کم کنیم تا روند منطقی داشته باشد. جشنواره ما رقابت بین تولیدات خودمان است و اهداف مشخص دارد. اگر بخش فنی را از رقابت حذف کنیم هدف اصلی مان را مبنی بر رشد آنها از دست می دهیم. هر تصمیمی یک سری نکات مثبت و منفی دارد ولی باید حداکثر رضایت را در نظر بگیریم.

وی درباره محدود کردن رسانه ها بیان کرد: متاسفانه ما فکر می کنیم چیزی که سال گذشته اتفاق افتاده درست و تغییر آن نیازمند دلیل است. اختصاص سالنی برای رسانه ها به معنای محدودیت آن نیست ما امسال پردیس ملت و چارسو را داشتیم و باید از این دو یکی را انتخاب می کردیم که به دلیل امکاناتی که ملت داشت این سینما را انتخاب کردیم. رسانه ها همیشه به حضور جمعیت غیر رسانه ای اعتراض می کردند و وظیفه طبیعی جشنواره اختصاص سالنی به رسانه ها بود و امیدوارم امسال مشکلات آن را رفع کنیم تا سال بعد هم بتوانیم سالنی را برای رسانه ها در نظر بگیریم.

دبیر جشنواره ملی فیلم فجر درباره بلیت فروشی جشنواره نیز گفت: بخش قابل توجهی از بلیت ها را در پیش فروش اینترنتی فروختیم و تعداد بلیت های این بخش بسیار بیشتر بود. در بخش پیش‌فروش امسال استقبال زیاد بود زیرا فقط بلیت های فیلم های بخش مسابقه به فروش رسید و به همین دلیل بلیت ها زود تمام شد.

سوال دیگر این بود که گفته می‌شود یکی از سازمان‌هایی که چهار فیلم در جشنواره دارد اسپانسر اصلی جشنواره است آیا این موضوع روی داوری ها تاثیر نمی گذارد؟ که داروغه‌زاده اظهار کرد: این موضوع تکذیب شده است و هیچ نهادی اسپانسر جشنواره نیست.

وی باز هم در پاسخ به اینکه چرا تعداد فیلم اول کم شده است، توضیح داد: فیلم های اول امسال حذف نشدند و سال گذشته هم بخش اختصاصی برای فیلم اول نداشتیم. امسال تعداد فیلم های بخش مسابقه کاهش پیدا کرد که در نتیجه تعداد فیلم های اول هم کاهش پیدا کرد.

در پایان نشست پوسترهای بخش های بزرگداشت افراد رونمایی شد.