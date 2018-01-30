سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری گرگان تجلیل شد

محمدابراهیم جرجانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به این‌که باشگاه فرهنگی و ورزشی شهرداری گرگان به عنوان باشگاه برتر ورزشی در سطح کشور شناخته شده و از دست وزیر ورزش لوح تقدیر دریافت کرد، در جلسه کمیسیون که با حضور شهردار و اعضای شورا برگزار شد از آن‌ها تقدیر شد.

وی ادامه داد: در بیستمین جلسه کمیسیون فرهنگی از مهستی قدس ولی به عنوان رئیس سازمان، کریم علمی معاون، آرش فولادیان روابط عمومی، قاسم قاسمعلی معاونت فرهنگی، مصطفی نودهی رئیس ورزش سازمان و نازنین حسینی مسئول ورزش جوانان تقدیر شد.

وی علت موفقیت سازمان فرهنگی و ورزشی را چنین عنوان کرد: این موفقیت به دلیل برنامه محور بودن، آینده‌نگری و دیدن هیئت‌های ورزشی در قالب یک ورزش همگانی و آماده کردن فضا برای آن ها، اتفاق افتاد تا در توسعه ورزش همگانی و حضور همه جانبه شهروندان، مشارکت داشته باشند.

جرجانی تصریح کرد: این سازمان، مسائل ورزشی را برنامه‌ریزی و طبق یک برنامه خاص جلو می‌رود و با توجه به در نظر گرفتن همه این مسائل موفق شد رتبه اول کشوری را به دست آورد.

وی ادامه داد: همچنین از آنان خواسته شد با برنامه‌ریزی لازم حرکت کرده و حداکثر مشارکت مردم را در بحث ورزش داشته باشند تا سلامت شهروندان تأمین و بتوانیم در کنار پروژه‌های عمرانی و توسعه و نوسازی شهر، مسائل فرهنگی و ورزشی را به پیش ببریم.

مساعدت مالی به هیأت های ورزشی

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر گرگان افزود: هیأت‌های ورزشی، کارشناسان خبره ورزش شهر هستند که شاید از طریق سازمان‌های متولی حمایت لازم از آنان صورت نمی‌گیرد و بر این اساس شهرداری گرگان مانند دیگر شهرداری‌ها تلاش می‌کند تا این حمایت را به‌جا بیاورد و در این راستا کمیسیون فرهنگی شورای شهر گرگان میزبان تمامی هیأت ها بود و با اهدای لوح از آنان تقدیر شد.

وی ادامه داد: همچنین برنامه‌ریزی مناسبی هم صورت گرفت تا با توجه به نزدیک بودن دهه فجر و برگزاری مسابقات ورزشی، مساعدت مالی به آنان صورت گیرد تا با پرداخت این کمک‌ها مسابقات خوبی را در دهه فجر برگزار کنند.

جرجانی ادامه داد: همچنین نظرات این هیأت ها در خصوص برنامه‌های سال آینده فرهنگی و ورزش شهر پرسیده شد و مقرر شد که این هیأت ها در سال آینده برنامه محورتر کار کنند.

وی اضافه کرد: یعنی هیئت ها برنامه‌های خود را در قالب ورزش همگانی و محلات شهر، ارائه دهند و در آن قالب ما سازمان فرهنگی و ورزشی را مجاب کرده که آن را در بودجه خود بگنجاند و با کمک و مساعدت مالی بتواند برنامه‌ریزی خوبی را در خصوص این انجام دهد تا آن‌ها بتوانند مسابقات و برنامه‌های خود را انجام دهند.

جرجانی در پایان گفت: این امر مورد استقبال هیأت های ورزشی و همچنین مورد استقبال سازمان فرهنگی و ورزشی قرار گرفت و تصمیم بر این شد که با مشارکت هم این اتفاق خوب را رقم بزنیم.