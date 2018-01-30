به گزارش خبرنگار مهر، حسن قلندری صبح سه‌شنبه در نشست با مسئولان انتظامی اظهار داشت: اجرای طرح های آموزشی در زمینه آسیب‌های اجتماعی نیاز به تعامل همه دستگاه‌ها دارد که نیروی انتظامی نقش پررنگ‌تری در این زمینه دارد.

وی با اشاره به توانمند سازی والدین در زمینه آسیب های اجتماعی و عوامل مخاطره آمیز بیان کرد: بیش از ۱۰۰ کارگاه آموزشی برای والدین در این زمینه برگزار شد که بالغ بر ۲۰ هزار نفر در سال ۹۶-۹۵ در کارگاه ها شرکت داشتند.

قلندری ادامه داد: ۵۰۰ تا ۶۰۰ نمایشگاه سیار در رابطه با آسیب های اجتماعی در همه شهرستان ها و مناطق استان برای والدین برگزار شده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: ۱۱ هزار معلول از ۱۹ هزار معلولان استان مشکل ژنتیکی دارند که با غربالگری ژنتیکی می توان از این اتفاق پیشگیری کرد.

وی با توجه به جمعیت ۲۰ درصدی دانش آموزان نسبت به جمعیت استان افزود: دانش آموزان به عنوان سفیران آموزش و پرورش نقش بسیار روشنی در تعالی سواد اجتماعی دارند.

قلندری خاطرنشان کرد: پلیس استان به موضوعات آموزشی و فرهنگی توجه ویژه ای دارد و باعث تسهیل کار آموزش و پرورش در سطح استان شده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: بازرسی نیروی انتظامی کشور از فعالیت‌های معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان بوشهردر راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تقدیر کرد.