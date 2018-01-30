هدف آمریکا از انتقال داعش به افغانستان توجیه حضور خود درمنطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (سه شنبه) در ابتدای جلسه درس خارج فقه با ابراز تأسف عمیق از کشتار مردم بی‌گناه در حوادث تروریستی اخیر افغانستان، فرمودند: هدف آمریکا از انتقال تروریست‌های داعش به افغانستان، موجه کردن ادامه حضور خود در منطقه و ایجاد امنیت برای رژیم صهیونیستی است.

حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به امضای داعش بر ترور صدها نفر از مردم در حوادث ماههای اخیر افغانستان، افزودند: همان دست‌هایی که با ایجاد داعش، آن را ابزاری برای ظلم و جنایت علیه مردم در سوریه و عراق قرار داد، امروز پس از شکست در آن مناطق به‌دنبال انتقال داعش به افغانستان هستند و کشتارهای اخیر در واقع آغاز همین نقشه است.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: برای تروریست‌های مورد حمایت آمریکا شیعه و سنی فرق نمی‌کند و مردم غیرنظامی اعم از شیعه و سنی هدف آنها هستند.

ایشان، مشغول‌سازی ملت‌های منطقه به خود را سیاست درجه اول آمریکایی‌ها دانستند و فرمودند: امریکا به‌دنبال آن است که این منطقه روی خوش نبیند و دولت‌ها و ملت‌های منطقه به خود مشغول باشند تا به فکر معارضه با عامل خبیث استکبار یعنی صهیونیسم نیفتند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای هدف بعدی آمریکا از ایجاد ناامنی را موجه‌کردن حضور خود در منطقه بیان کردند و افزودند: آمریکایی‌ها خود عامل اصلی ناامنی در افغانستان هستند و کشتارهایی که به اسم مذهب در این منطقه از حدود بیست سال قبل انجام گرفت، مستقیم یا غیرمستقیم بوسیله عوامل آمریکا بود و اکنون نیز به‌دنبال آن هستند که با ایجاد ناامنی، حضور خود را تأمین کنند و اهداف سیاسی و اقتصادی‌شان را پیش ببرند.

رهبر انقلاب اسلامی فرمودند: لعنت خدا بر استکبار و عوامل آن و بر رژیم خبیث و جنایتکار صهیونیستی و آمریکا که اینگونه مسلمانان را نابود می‌کنند.