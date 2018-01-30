امضای سند همکاری میان خبرگزاری مهر و اسپوتنیک

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این توافق طرفین به مبادله مطالب خبری و تحلیلی به چند زبان از جمله فارسی پرداخته و همچنین طرح های مشترکی را در زمینه همکاری رسانه ای روسیه و ایران اجرا خواهند کرد.

در مراسم امضای این سند همکاری دیمیتری کیسلیوف رئیس خبرگزاری بین المللی «راسیا سگودنیا» که نمایندگی خبرگزاری اسپوتنیک را برعهده دارد، خاطرنشان کرد: ما سطح بالایی از مهارت تخصصی را در خبرگزاری مهر مشاهده می کنیم و بر همین اساس یقین دارم که همکاری آتی ما نه فقط برای مخاطبانمان در روسیه و ایران بلکه بسیاری از خوانندگان و شنوندگان علاقمند به دریافت اخبار واقعی و موثق، مفید خواهد بود.

علی عسگری مدیر عامل و مدیر مسئول خبرگزاری مهر نیز در این نشست اظهار داشت: ایران و روسیه نقشی کلیدی در منطقه و در دوران تولید «اخبار جعلی» و «حقایق جایگزین» ایفا می کنند. بر همین اساس چنین همکاری بین دو خبرگزاری می تواند به طور قابل توجهی دسترسی افراد را به اطلاعات و اخبار واقعی در رسانه را فراهم آورد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که این همکاری بتواند دو کشور را به یکدیگر نزدیک تر کرده و به ایجاد جایگاه بهتر رسانه ای هر دو کشور کمک کند.

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