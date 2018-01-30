فقه سیاسی قلمرویی به گستره جامعه سیاسی یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، کرسی علمی ترویجی قلمرو و گستره فقه سیاسی از منظر آیتالله خامنهای صبح روز دوشنبه مورخ ۹ بهمنماه جاری توسط گروه سیاست پژوهشکده نظامهای اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.
حجت الاسلام سیدسجاد ایزدهی در ابتدای این کرسی علمی به عنوان ارائه دهنده بحث، گفت: فقه سیاسی به مثابه گرایشی بین رشتهای بین دو دانش فقه و سیاست، از سالیان دور مسائل سپهر سیاست را مورد توجّه قرار میداد، لکن با پیروزی انقلاب اسلامی گستره فقه سیاسی، توسعه یافته و عرصههای جدیدی را دربرگرفته است.
وی افزود: آیتالله خامنهای به عنوان فقیهی اندیشمند، متناسب با مبانی، غایات و انتظارات روزآمد از فقه و فقه سیاسی، گسترهای وسیع از موضوعات، مسائل و کارکردها را برای فقه سیاسی، ارائه کرده است که براساس آن، از یک سو مفهوم فقه سیاسی، به بخشی از فقه که به امور سیاسی میپردازد محدود نمیشود، بلکه به بابی از بابهای عملی فقه، اطلاق میشود که اداره زندگی مردم را مدّنظر قرار داده و فقه اداره جامعه سیاسی محسوب میشود.
حجت الاسلام سیدسجاد ایزدهی گفت: از سوی دیگر، از آنجا که فقه در تعریف ایشان، قلمروی فراتر از فهم احکام، یافته و شامل فهم دین مشتمل بر عقائد، احکام و اخلاق میشود، لذا فقه سیاسی (به مثابه بخشی از فقه) در نگرش ایشان، به احکام و رفتارهای سیاسی اختصاص نداشته بلکه مشتمل بر احکام، باورهای سیاسی و اخلاق سیاسی خواهد بود.
عضو هیات علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پایان گفت: بر اساس دیدگاه آیتالله خامنهای، برخلاف زمان گذشته که فقه سیاسی به خاطر اقتضائات شرایط جامعه، قلمرویی در محدوده افراد مؤمن داشت، با پیروزی انقلاب اسلامی، قلمرویی به گستره جامعه سیاسی و حکومت دینی یافته است. بلکه بر همین اساس، اقتضائات تحقّق نظام اسلامی موجب میشود، قلمرو فقه سیاسی از فهم احکام شرع، فراتر رفته و به استنباط نظریههای سیاسی و نظام سازی، توسعه یابد.
در ادامه این کرسی حجج اسلام دکتر سیدکاظم سیدباقری و دکتر محسن مهاجرنیا به نقد مطالب ارایه شده پرداختند.
نظر شما