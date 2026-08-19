رنجکش: مهد سه گانه ایران شهر تبریز است

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز رنجکش ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به موفقیت صدرا ابراهیمی ورزشکار سه گانه کار تبریزی افزود: کسب مقام قهرمانی مسابقات آسیایی عربستان از بدو تاسیس فدراسیون اولین موفقیت در سطح جهانی بوده است همچنین برای هفتمین سال پیاپی هیات سه گانه استان آذربایجان شرقی به عنوان هیات برتر کشور بین ۲۴ استان فعال انتخاب شده است.

رئیس هیئت سه گانه آذربایجان شرقی با اشاره به درخشش نماینده استان در مسابقات آسیایی، عنوان کرد: صدرا ابراهیمی مدال برنز مسابقات کاپ آسیایی قزاقستان را بدست آورد و افتخار عضویت تیم قاره آسیا برای عضویت در المپیک ۲۰۳۲ را کسب کرد.

رنجکش با بیان اینکه مربیان و داوران هیئت سه گانه استان نیز فعال هستند، اضافه کرد: تعداد مربیان فعال استان ۱۹۱ نفر مربی می باشد که ۲ نفر از این تعداد درجه بین المللی داشته و تعداد داوران فعال ۱۴۳ نفر که ۶ نفر از این تعداد نیز درجه بین المللی دارند و همچنین ۴ مدرس در سطح فدراسیون داریم و لازم بذکر است خانم مهناز قوی پنجه نایب رئیس هیات عنوان رنکینگ اول داوری فدراسیون را تصاحب کرده است.

وی خاطرنشان کرد: ستار یثربی به عنوان سرمربی تیم های نوجوانان و جوانان هیئت سه گانه استان در مسابقات کشوری را بر عهده داشت که چند اعزام به مسابقات بین المللی را نیز داشتند و همچنین مربی و سرمربی تیم ملی جوانان، امید و بزرگسالان را بنده بر عهده داشتم.

رنجکش با اشاره به میزبانی چندین رویداد ورزشی در رشته سه گانه در سطح کشوری، اذعان داشت: خدا را شکر با حمایت و همراهی اداره کل و.رزش و جوانان و وزارت محترم ورزش و جوانان در راستای قهرمان پروری استخر کوثر تبریز در اختیار هیات قرار گرفت تا با تمرینات شبانه روزی توانستیم ورزشکارانی مثل صدرا ابراهیمی را به مسابقات کشوری و آسیایی معرفی کنیم.

رئیس هیئت سه گانه آذربایجان شرقی افزود: با کمک کمیته آموزش هیئت و اساتید دانشگاهی توانستیم برای اولین بار کتابی با عنوان توسعه استقامت را به یادگار از خودمان و ورزش سه گانه استان ترجمه، چاپ و در اختیار ورزشکاران و مربیان عزیز قرار گرفت.

وی با اشاره به مسابقات لیگ کشور، عنوان داشت: برای ۶ ماهه دوم سال از هفته آینده برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور سه گانه بانوان به میزبانی سیلوانه ارومیه حضور خواهیم داشت همچنین در سال گذشته لیگ با حضور ۷ تیم پیگیری شد و امسال با ۹ تیم که ۲ تیم از استان ما با عنوان سهند پمپ تبریز و تسم اسپیناس خواهد بود.

رنجکش یادآور شد: در سال های اخیر ۴ نفر از ورزشکاران استان مان در رده سنی نونهالان عضو تیم ملی شدند همچنین خانم ریحانه خاتونی به عنوان عضو تیم ملی در مسابقات آسیایی عربستان حضور داشته و در مسابقات تهران مدال برنز را کسب کرد.

وی با اشاره به آمار سازمان یافته هیئت سه گانه استان اظهار کرد: با فعالیت ۷ شهرستان در سطح استان به ترتیب تبریز، اهر، سراب، بناب، مراغه، آذرشهر و میانه آمار سازمان یافته ورزشکاران استان به بیش از ۲۰۰ نفر رسیده است.