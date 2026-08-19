علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل داده‌های هواشناسی، هوای استان تا اواسط هفته آینده غالباً صاف خواهد بود و در بعضی ساعات نیز وزش باد پیش‌بینی می‌شود.



وی افزود: از روز یکشنبه، به‌ویژه در نیمه شرقی و نواحی شمالی استان، شرایط جوی در بعضی ساعات با رشد ابر نیز همراه خواهد شد.



مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه درباره روند تغییرات دمایی استان گفت: متوسط دمای هوا امروز چهارشنبه تغییرات چندانی نخواهد داشت، اما از فردا تا روز یکشنبه، به دلیل تقویت شرایط پایدار در جو منطقه، دما به‌تدریج افزایش می‌یابد.



زورآوند ادامه داد: از روز دوشنبه تا اواخر هفته آینده، متوسط دمای هوا در اغلب نقاط استان روندی رو به کاهش خواهد داشت و از میزان گرمای هوا کاسته می‌شود.



وی با اشاره به وضعیت دمایی نقاط مختلف استان عنوان کرد: قصرشیرین با ۴۱ درجه و سرپل‌ذهاب با ۴۰ درجه، گرم‌ترین نقاط استان کرمانشاه طی این مدت خواهند بود.