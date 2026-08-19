اتصال یاسوج به آزادراه شتاب گرفت؛ پل مهریان به پیشرفت ۵۰ درصدی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید میدانی از پروژه پل مهریان و محور اتصال کهگیلویه و بویراحمد به شبکه آزادراهی کشور، این طرحها را از مهمترین پروژههای زیرساختی و ارتباطی استان عنوان کرد و بر ضرورت تسریع در روند اجرای آنها تأکید کرد.
پل مهریان؛ از توقف تا پیشرفت ۵۰ درصدی
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به جایگاه راهبردی پل مهریان اظهار داشت: این پل هم ورودی اصلی شهر یاسوج از سمت سیسخت و هم یکی از نقاط مهم اتصال استان به شبکه آزادراهی کشور محسوب میشود.
رحمانی با بیان اینکه پروژه پل مهریان در ابتدای دولت چهاردهم حدود ۲۰ درصد پیشرفت داشت و متوقف شده بود، افزود: مشکلات تأمین مالی و اعتراض برخی ذینفعان محلی از مهمترین عوامل توقف پروژه بود که با پیگیریهای انجامشده، بخش عمده مسائل مربوط به معارضان برطرف شده و رفع مشکل دو مورد باقیمانده نیز در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: پروژه پل مهریان در فهرست طرحهای مصوب سفرهای ریاستجمهوری قرار گرفته و در چارچوب محور اتصال یاسوج به اقلید و ارتقای مسیر به بزرگراه و آزادراه دنبال میشود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: در حال حاضر همه جبهههای کاری پروژه فعال است و پیشرفت فیزیکی طرح به حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد رسیده و پیگیری برای جذب و تخصیص سایر اعتبارات نیز ادامه دارد.
کاهش ۱۴ کیلومتری مسیر یاسوج تا آزادراه
رحمانی در ادامه با اشاره به پروژه اتصال یاسوج به شبکه آزادراهی کشور، این طرح را یکی از مطالبات دیرینه مردم استان برای تقویت ارتباطات جادهای و کاهش بنبست ارتباطی دانست.
وی اظهار داشت: مسیر فعلی یاسوج تا آزادراه شیراز-اصفهان حدود ۷۱ کیلومتر است که با احداث محور جدید، این مسافت به ۵۷ کیلومتر کاهش مییابد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: کاهش ۱۴ کیلومتری مسیر، علاوه بر کاهش زمان سفر، مصرف سوخت و هزینههای حملونقل، نقش مهمی در توسعه شبکه ارتباطی و رونق اقتصادی استان خواهد داشت.
فعالیت ۵۰ دستگاه ماشینآلات در جبهههای اجرایی
رحمانی با تشریح آخرین وضعیت عملیات اجرایی این پروژه گفت: قرارداد فاز نخست به طول ۱۲ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان و با ۲۵ درصد افزایش منعقد شده و عملیات اجرایی در پنج کیلومتر ابتدایی با پیشرفت حدود چهار درصد در حال انجام است.
وی با اشاره به عقبماندگی حدود ۲ درصدی پروژه از برنامه زمانبندی افزود: بیش از ۵۰ دستگاه ماشینآلات سنگین شامل لودر، بولدوزر، گریدر، غلتک و کامیون در جبهههای مختلف پروژه مستقر شده و عملیات اجرایی در چندین نقطه در حال انجام است.
تمرکز بر حفاری سه تونل
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت بخش تونلی پروژه بیان کرد: تمرکز ویژهای بر سه تونل به طولهای ۳۶۰، یکهزار و ۲۰۰ و ۲۶۰ متر وجود دارد و تمهیدات لازم برای تداوم عملیات حفاری در فصل بارندگی نیز در حال انجام است.
رحمانی افزود: راههای دسترسی ورودی و خروجی تونلها آمادهسازی شده و معاونت عمرانی استانداری نیز مأمور شده است جبهههای کاری بیشتری را فعال کند.
وی بیان کرد: انتظار میرود نقشه و مشخصات فنی ۶ کیلومتر بعدی پروژه نیز بهزودی ابلاغ شود و پیمانکاران با ارائه برنامه زمانبندی جبرانی، عقبماندگی موجود را در سریعترین زمان ممکن جبران کنند.
تأکید بر رفع موانع و تسریع در بهرهبرداری
استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی برای رفع موانع پروژه تأکید کرد و گفت: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل، راه و شهرسازی و سایر دستگاههای مرتبط باید با پیگیری مستمر تأمین منابع مالی و رفع موانع فنی از جمله مسائل مربوط به آب، فاضلاب و برق، زمینه بهرهبرداری سریعتر از این طرحهای راهبردی را فراهم کنند.
رحمانی تأکید کرد: هدف، فعال ماندن تمامی جبهههای کاری و ایجاد پیشرفت ملموس در عملیات اجرایی پروژه اتصال یاسوج به شبکه آزادراهی کشور است.
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