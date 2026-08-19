به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل الهیاری ظهر چهارشنبه در بازدید از زنبورستانهای شهرستان مرند و دیدار با زنبورداران، بر ضرورت رفع موانع تولید، تأمین نهادهها و حمایت از فعالان این حوزه تأکید کرد.
وی اظهار کرد: حمایت از زنبورداران و حرکت به سمت زنبورداری دانشبنیان از اولویتهای مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان است و در این راستا، ارتقای دانش فنی و افزایش بهرهوری تولید دنبال میشود.
مدیر جهاد کشاورزی مرند با اشاره به شرایط اقلیمی مطلوب شهرستان افزود: بارشهای مناسب سال زراعی جاری و بهبود پوشش گیاهی مراتع، وضعیت زنبورستانها را بهبود بخشیده و زمینه افزایش تولید و ارتقای کیفیت عسل را فراهم کرده است.
الهیاری با ارائه آماری از وضعیت زنبورداری مرند گفت: هماکنون ۳۲ هزار و ۲۷۹ کلنی زنبور عسل در شهرستان وجود دارد که ۸۸ درصد آنها به صورت مدرن مدیریت میشوند.
وی ادامه داد: سال گذشته ۴۴۳ هزار و ۷۶۲ کیلوگرم عسل در مرند تولید شد و با توجه به شرایط مناسب امسال، پیشبینی میشود میزان تولید از مرز ۵۰۰ تن عبور کند.
مدیر جهاد کشاورزی مرند با اشاره به نقش زنبورداری در ایجاد اشتغال خاطرنشان کرد: این صنعت برای یک هزار نفر به صورت مستقیم و ۵۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده است.
الهیاری همچنین آموزش و ارتقای دانش تخصصی زنبورداران را از برنامههای مهم مدیریت جهاد کشاورزی عنوان کرد و گفت: برگزاری دورههای آموزشی تخصصی برای متقاضیان و فعالان این حوزه با هدف افزایش دانش فنی و بهرهوری تولید ادامه خواهد داشت.
وی ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت از زنبورداران، توسعه روشهای نوین و بهبود فرآیند تولید، جایگاه عسل مرند در بازارهای مصرف بیش از پیش تقویت شود.
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