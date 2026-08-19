آزاد سازی ۵ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان تبریز

به گزارش خبرنگارمهر، میکائیل حاتمیان ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و به منظور صیانت از انفال و امنیت غذایی، دومین عملیات پیچیده قلع‌وقمع مستحدثات غیرمجاز در دو نقطه مجزا از اراضی باسمنج و آرپادره‌سی با حضور مأموران یگان حفاظت اراضی و با همکاری دستگاه‌های انتظامی و قضایی طی ۱۰ ساعت عملیات مداوم انجام شد.

حاتمیان، با بیان اینکه این عملیات یکی از سنگین‌ترین و گسترده‌ترین اقدامات اخیر این مدیریت محسوب می‌شود، گفت: در این عملیات بیش از ۵ هکتار از اراضی مرغوب کشاورزی که توسط برخی سودجویان به صورت غیرقانونی تفکیک، دیوارکشی و بنا شده بود، آزادسازی و به چرخه تولید بازگشت.

وی تصریح کرد: اولویت ما در این مرحله، مقابله با ساخت‌وسازهایی بود که در معابر عمومی و مناطق در معرض دید واقع شده بودند؛ چرا که این‌گونه ساخت‌وسازها با دهن‌کجی به قانون، علاوه بر تخریب خاک حاصلخیز، زمینه را برای هنجارشکنی‌های بیشتر در حوزه تغییر کاربری فراهم می‌کردند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تبریز با تأکید بر اینکه جهاد کشاورزی در برخورد با متخلفان و قانون‌گریزان هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد داشت، افزود: اراضی کشاورزی بستر تأمین امنیت غذایی کشور هستند و نباید اجازه دهیم این سرمایه‌های ملی قربانی مطامع شخصی عده‌ای سودجو شود.

وی با اشاره به روند شناسایی و رصد هوشمند اراضی کشاورزی بیان کرد: گشت‌های یگان حفاظت اراضی به صورت شبانه‌روزی در حال رصد منطقه هستند و به محض مشاهده هرگونه عملیات ساخت‌وساز غیرمجاز، اقدامات قانونی لازم صورت خواهد گرفت.

حاتمیان در پایان از هموطنان خواست تا پیش از هرگونه خریدوفروش اراضی کشاورزی یا انجام فعالیت‌های ساختمانی، نسبت به استعلام کاربری از جهاد کشاورزی اقدام کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخریب یا ساخت‌وساز مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۳۱ گزارش دهند تا از هدررفت سرمایه‌های ملی و سرمایه‌های شخصی خود جلوگیری به عمل آید.