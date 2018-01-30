آخرین وضعیت زلزله زدگان گیلانغربی/بازسازی در حال انجام است

فرهاد همتی در گفت وگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت زلزله زدگان شهرستان گیلانغرب گفت: ۶ هزار و ۴۵۰ واحد مسکونی ما در زلزله خسارت دید.

گیلانغرب دومین شهر به لحاظ بیشترین خسارات واحدهای مسکونی، دامی و اداری

این مسئول افزود: در ارزیابی هایی که متعاقب نظرات کارشناسان حوزه ستاد معین بازسازی ما- که استان قزوین است- از ۱۷ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی این شهرستان در زلزله اخیر و پس لرزه‌های بعدی ۴۸۰۰ واحد ما ۱۰۰ درصد تخریب و گیلانغرب دومین شهرستان به لحاظ بیشترین خسارت واحد مسکونی، دامی و اداری است.

۱۵ روستای گیلانغرب بالای ۵۰ درصد خسارت دیده اند

وی افزود: حدود یک هزار واحد دامی ما در مناطق روستایی ۱۰۰ درصد تخریب شده اند و در ۱۵ روستای بالای ۵۰ درصد ساختمان های آنها تخریب شده است.

فرماندار گیلانغرب گفت: حدود ۱۰ هزار واحد ما تعمیراتی نوع یک و دو و سه است و بیشترین میزان تعمیراتی ما مربوط به نوع ۳ است.

۹۰۰ واحد شهری در گیلانغرب خسارت دیده اند

وی ادامه داد: در شهر گیلانغرب نیز حدود ۹۰۰ واحد ما دچار خسارت شده است و در ارزیابی اولیه ۵۰۰ واحد به عنوان احداثی نوع یک و ۲ توسط کارشناسان ستاد معین مورد ارزیابی قرار گرفت.

همتی در پاسخ به اینکه چه تعداد از مردم زلزله زده گیلانغرب در چادر و کانکس به سر می برند؟ گفت: تقریبا شرایط گیلانغرب علادی است اما برخی از شهروندان گیلانغرب به دلیل شرایط اضطراری و پس لرزه ها هنوز در چادر به سر می برند که از آن جمله می توان به سالمندان، بیماران خاص و معلولین جسمی و حرکتی اشاره کرد. اما سایر شهروندان در منازل هستند.

تاکنون یک هزار واحد روستایی تخریب و آواربرداری شده است

وی تصریح کرد: در روستاهای این شهرستان تاکنون یک هزار خانه تخلیه، تخریب و آواربرداری شده و ساکنان آن در چادر و کانکس هایی که توسط قرارگاه خاتم و دولت تامین شده است، به سر می برند.

فرماندار گیلانغرب گفت: ما به مردم توصیه می کنیم به دلیل شرایط آب و هوایی مناسب شهرستان، مردم از دریافت کانکس پرهیز کنند که هزینه کانکس به هزینه ساخت مساکن آنها به عنوان کمک بلاعوض اضافه شود.

مردم از دریافت کانکس صرفنظر کنند

وی افزود: فردا که هوا گرم شود کانکس ها هیچ استفاده ای برای روستائیان نخواهد داشت و در فضای روستا نیز رها می شود اما علی رغم اینکه این توصیه ما است، در جایی که اصرار وجود دارد حاضر به اهدای کانکس هستیم.

همتی در پاسخ به اینکه برودت هوا در گیلانغرب به حدی نیست که مردم نیاز به کانکس داشته باشند، گفت: هوای اغلب نقاط این شهرستان آب و هوایی گرم و معتدل دارند و صرف نظر کردن از کانکس به نفع خود مردم است و هزینه آن به عنوان کمک بلاعوض به ساخت مساکن آنها اضافه می شود.

امیدواریم تا پایان سال واحدهای مورد بازسازی را تحویل دهیم

وی در خصوص وضعیت بازسازی این مناطق گفت: ما اولین شهرستانی بودیم که روند بازسازی را در این شهرستان تسریع بخشیدیم و اولین خانه را در روستای شنغال خالدی به مردم تحویل دادیم و روند بازسازی به سرعت در حال انجام است و امیدواریم تا پایان سال و براساس برنامه زمانبندی عملیات بازسازی بخشی از ۱۰۰۰ واحد تخریب شده در روستاها را به انجام برسانیم و تحویل مردم دهیم و اولین شهرستانی باشیم که بازسازی را به پایان برسانیم.

تشکیل ۱۲ هزار پرونده پرداخت تسهیلات در گیلانغرب

فرماندار گیلانغرب در خصوص پرداخت تسهیلات بازسازی نیز گفت: براساس آخرین آماری که گرفتیم تاکنون بیش از ۱۲ هزار پرونده تشکیل شده و براساس اولویت بندی در پرداخت تسهیلات به بانک های عامل ما در شهرستان معرفی می شوند اما یک مقداری روندی که مورد انتظار مردم و ما است- با توجه به شکل پرونده ها و حجم بالای آنها- قدری با انتظار مورد نظر فاصله داریم اما بانک ها پای کار هستند. اشکالاتی وجود دارد و ما منکر آن نیستیم اما تلاش می کنیم این اشکالات به زودی رفع شود.