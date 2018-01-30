حمایت از ابتکارات نباید پشت درب ها و روی میزها بماند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلام حسین غیب‌پرور رییس سازمان بسیج مستضعفین در حاشیه همایش تخصصی سرآمدان فناوری و صنعت بسیج در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای حمایت از نوآوران در کشور خلأهایی وجود دارد که البته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدامات خوبی در جهت حمایت از نوآوران انجام داده است.

وی ادامه داد: ما در بسیج در این رابطه وظایفی را برعهده گرفته‌ایم، نخست اینکه نوآوران را به جامعه معرفی کنیم و اینکه در این رابطه الگوسازی کنیم و این الگوها را به نسل جوان ارائه کنیم، این الگوها در راستای هدایت جوانان نوآور به سمت مراکز ثبت اختراع و حامی واحدهای تولیدی است.

سردار غیب‌پرور تصریح کرد: اینکه خود سازمان بسیج بخواهد کمک کند تا طرح‌های نوآوران به تولید انبوه برسد، چنین توانی ندارد اما این ظرفیت را دارد که از این افراد حمایت کند؛ همچنین در این رابطه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ابتکارات و اختراعات بسیجیان حمایت‌های خوبی انجام می‌دهد و برای اینکه حمایت‌ها از بسیجیان نوآور جهت‌دار باشد، نیاز است توافقنامه‌ای به امضا برسد.

رییس سازمان بسیج مستضعفین در پایان تاکید کرد: چیزی که امروز نیاز داریم راهکارهای انقلابی و عملیاتی است، به گونه‌ای که حمایت‌ها پشت درب‌ها و روی میزها نماند، چون اگر این اتفاق بیافتد ممکن است موجب دلسردی مبتکران و نوآوران شود و حتی ممکن است دیگران این افراد را جذب کنند که این به مصلحت نیست.