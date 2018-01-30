۵۰ پروژه عمرانی در روستاهای محروم استان بوشهر اجرا می‌ شود

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، عبدالکریم گراوند در نشست با فرماندهان سپاه، مسئولان قرارگاه «پیشرفت و آبادانی» و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر با تبریک ایام الله دهه فجر و گرامیداشت ایام فاطمیه و با قدردانی از تلاش فرمانده و کارکنان سپاه استان بوشهردر مشارکت طرح‌های محرومیت‌زدایی اظهار داشت: سپاه پاسداران در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی حضور موفقی داشته و تلاش این نهاد در رفع محرومیت مناطق مختلف استان بوشهر قابل ستایش و سپاس است.



وی، با اشاره به تعیین سه دهستان بوالخیر، کبگان و دهرود برای اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی افزود: در روستاهای محروم این سه دهستان ۵۰ پروژه عمرانی و زیرساختی اجرا که عملیات اجرایی آنها در دهه مبارک فجر آغاز می‌شود.



استاندار بوشهر با اشاره به تخصیص اعتبارات لازم برای اجرای طرح‌های ۵۰ گانه در روستاهای سه دهستان بوالخیر، کبگان و دهرود بیان کرد: برای اجرای این پروژه‌ها ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار مصوب شده که ۶۰ میلیارد ریال آن از سوی استانداری بوشهر و مابقی قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه استان بوشهر تامین می‌کند.



گراوند با تاکید بر هماهنگی لازم برای اجرایی شدن این پروژه‌ها خاطر نشان کرد: در این زمینه کمیته مشترکی با همکاری معاون امور عمرانی استانداری و دستگاه‌های اجرایی ذیربط، فرمانداران، اعضای قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه استان بوشهر تشکیل می‌شود.



وی، با قدردانی از تلاش‌های حوزه محرومیت‌زدایی به ویژه در روستاها و نقاط محروم استان بوشهر افزود: همواره تلاش برای افزایش رضایت مردم به ویژه مردم ساکن در نقاط محروم و روستاها مورد توجه است که در این راستا خدمات سپاه در این عرصه قابل توجه و تقدیر است.