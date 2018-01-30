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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۴۱

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری مطرح کرد:

ثروت‌آفرینی در کشور با زیست فناوری/حرکت در مسیر اقتصاد دانش بنیان

ثروت‌آفرینی در کشور با زیست فناوری/حرکت در مسیر اقتصاد دانش بنیان

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی گفت: حوزه زیست فناوری ضمن حرکت در مسیر اقتصاد دانش بنیان و ایجاد اشتغال، بهترین بستر برای سرمایه گذاری، ثروت آفرینی و سودآوری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مصطفی قانعی در خصوص نقش زیست فناوری در توسعه اقتصادی کشورها، بیان کرد: از آنجا که زیست فناوری در دنیای نوین امروز، نقش مهم و ارزنده ای ایفا می کند و در بخش هایی نظیر کشاورزی، علوم آزمایشگاه، اقتصاد، پزشکی وجود دارد، لازم است همگام با دیگر کشورها در این سمت و جهت حرکت کنیم. 

وی افزود: حمایت از شرکت های دانش بنیان یکی از راه های موثر توسعه زیست فناوری در کشور است.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی همچنین تصریح کرد:  با توجه به اینکه در حال حاضر شرکت های دانش بنیان توان مالی بالایی ندارند که بتوانند در اجرای طرح ها ریسک کنند، ستاد از طریق صندوق توسعه زیست فناوری از شرکت های دانش بنیان حمایت می کند.

به گفته قانعی، حمایت ستاد از شرکت های دانش بنیان شرایطی فراهم می کند تا شرکت ها نیز خطرپذیری را قبول کرده و وارد این عرصه شوند.

کد مطلب 4214410

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