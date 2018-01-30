  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۴۲

همزمان با دهه فجر؛

۹ طرح راهداری و عمرانی در هرمزگان به بهره برداری می رسد

۹ طرح راهداری و عمرانی در هرمزگان به بهره برداری می رسد

بندرعباس - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان گفت: ۹ طرح راهداری و عمرانی در هرمزگان به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان، داریوش باقر جوان بیان داشت: برای بهره برداری از این طرح ها ۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است و در ایام ا... مبارک  دهه فجر امسال  ۸۰ کـیـلومتر راه اصلی و روستایی در محورهای مواصلاتی استان به  بهـره برداری خواهد رسـیـد.

وی خاطرنشان کرد: مهمترین این طرح ها بهسازی و تعریض جاده بستک-بندرعباس، بهره برداری از مجتمع خدمات رفاهی آبگون و پلیس راه گهکم و روکش آسفالت جاده های جاسک- کنارک، پارسیان-بندرلنگه و بندرلنگه- بندرآفتاب و احمدی-سیاهو  است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان گفت: این طرح ها با هدف افزایش بهره وری جاده ها و افزایش ایمنی رانندگان انجام شده است.

باقرجوان افزود: برای تکمیل و بهره برداری پرو‍ژه های راهداری اعتباری افزون بر ۱۸میلیارد تومان هزینه شده و همچنین ساخت پاسگاه پلیس راه  گهکم محور بندرعباس- حاجی آباد  و مجتمع خدماتی و رفاهی آبگون واقع در کیلومتر ۵ محور رودان – کهنوج سمت چپ جاده با  برآورد هزینه ای ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی آماده بهره برداری است که امیداست باحضور مسئولین کشوری و استانی در ایام ا... دهه فجر امسال به بهره برداری برسد. 

کد مطلب 4214441

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها