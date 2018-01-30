۹ طرح راهداری و عمرانی در هرمزگان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان، داریوش باقر جوان بیان داشت: برای بهره برداری از این طرح ها ۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است و در ایام ا... مبارک دهه فجر امسال ۸۰ کـیـلومتر راه اصلی و روستایی در محورهای مواصلاتی استان به بهـره برداری خواهد رسـیـد.

وی خاطرنشان کرد: مهمترین این طرح ها بهسازی و تعریض جاده بستک-بندرعباس، بهره برداری از مجتمع خدمات رفاهی آبگون و پلیس راه گهکم و روکش آسفالت جاده های جاسک- کنارک، پارسیان-بندرلنگه و بندرلنگه- بندرآفتاب و احمدی-سیاهو است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان گفت: این طرح ها با هدف افزایش بهره وری جاده ها و افزایش ایمنی رانندگان انجام شده است.

باقرجوان افزود: برای تکمیل و بهره برداری پرو‍ژه های راهداری اعتباری افزون بر ۱۸میلیارد تومان هزینه شده و همچنین ساخت پاسگاه پلیس راه گهکم محور بندرعباس- حاجی آباد و مجتمع خدماتی و رفاهی آبگون واقع در کیلومتر ۵ محور رودان – کهنوج سمت چپ جاده با برآورد هزینه ای ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی آماده بهره برداری است که امیداست باحضور مسئولین کشوری و استانی در ایام ا... دهه فجر امسال به بهره برداری برسد.