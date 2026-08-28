افتتاح و کلنگ زنی ۵۶ پروژه راهسازی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شرفی اظهار کرد: به مناسبت هفته دولت، ۵۱ پروژه راهداری و راه روستایی به طول ۳۱۹ کیلومتر در استان افتتاح و عملیات اجرایی پنج پروژه راه روستایی نیز به طول بیش از ۳۴ کیلومتر آغاز میشود.
وی افزود: این پروژهها در حوزههای احداث، تکمیل و بهسازی راههای روستایی، روکش و بهسازی آسفالت، ارتقاء ایمنی راهها و اجرای طرحهای مرتبط با زیرساختهای حملونقل جادهای در نقاط مختلف استان اجرا شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان هرمزگان خاطرنشان کرد: همزمان با بهرهبرداری از این پروژهها، دو مجتمع خدماتی - رفاهی بینراهی نیز در محورهای مواصلاتی استان به بهرهبرداری میرسد.
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