ارتباط زنده با بزرگترین جراحان فک و صورت دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محسن عباسی با بیان اینکه در کنگره امسال سعی شده در کنار بخش علمی به روز و قدرتمند، بخش نمایشگاهی با بالاترین کیفیت و کمیت برگزار گردد، گفت: امسال سعی بر آن بوده ترکیب کاملی از شرکت های ارائه دهنده ابزار جراحی فک و صورت، ایمپلنت های دندانی و وسایل مصرفی جراحی در نمایشگاه حضور داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه در کنار این مجموعه ناشران معروف کتب جراحی نیز به ارائه تازه ترین دستاوردهای بخش انتشارات خواهند پرداخت، افزود: در برگزاری کنگره امسال سعی شد با طراحی و اجرای یک وب سایت جدید و کاملا پویا بخش مهمی از برنامه های کنگره شامل ارسال و داوری مقالات و همچنین ثبت نام و پرداخت هزینه ها به صورت آنلاین انجام شود.

عباسی یادآور شد: از نکات برجسته کنگره امسال برقراری ارتباط زنده با بزرگترین جراحان فک و صورت، پلاستیک و پاتولوژیست دنیا به صورت وبینار در طی کنگره خواهد بود.

وی با بیان اینکه بدین منظور تلاش شد تا جهت ارتباط با کیفیت بالا از یک مجموعه مرتبط با امور اینترنت با بالاترین تجربه و امکانات به روز استفاده شود، خاطرنشان کرد: این نوید را به همکاران شرکت کننده می دهم که امسال کنگره ای با سطح علمی بسیار بالا و نمایشگاه در خور و با کیفیت در انتظارشان خواهد بود.

شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران و هشتمین همایش بین المللی ایمپلنت خلیج فارس از ٢٤ تا ٢٧ بهمن ۹۶ در هتل المپیک برگزار خواهد شد.