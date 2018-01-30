فرمانده انتظامی بخش محمدیه معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع ومعارفه فرمانده انتظامی بخش محمدیه روز سه شنبه با حضور حجت الاسلام موسوی موینی امام جمعه محمدیه در سالن اجتماعات شورای شهر محمدیه برگزار شد.

حجت الاسلام موسوی موینی امام جمعه محمدیه در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات ارزنده نیروهای انتظامی اظهار کرد: نیروی انتظامی درکنار دیگر نیروهای امنیتی و نظامی خدمات شایسته ای به مردم ارائه کرده و امروز اگر می بینیم نظم و امنیت در کشور حاکم است بخاطر جانفشانی و زحمات شبانه روزی نیروهای انتظامی و نظامی است که باید قدردان آنها بود.

سرهنگ سعید شعبان زاده نیز در این مراسم گفت: نیروی انتظامی حامی مظلومان و مدافع امنیت، جان و اموال مردم است واین نیرو باپشتوانه نیروی عظیم مردمی تحت امر ولی امر مسلمین با قدرت به خدمت رسانی مشغول است.

جانشین انتظامی شهرستان البرز در ادامه، استقرار یک باب کلانتری دیگر در شهر محمدیه را از نیازهای اساسی این شهر برشمرد و گفت: با توجه به وسعت جغرافیایی و جمعیتی بخش محمدیه در حال حاضر استقرار یک کلانتری پاسخگوی نیازهای مردم نیست و باید برای احداث یک پاسگاه دیگر دراین شهر اقدام کرد تا بتوانیم خدمات بهتری در زمینه امنیت و آرامش به مردم ارائه کنیم.

علیرضا بیات رئیس شورای شهر محمدیه نیز در این مراسم یکی از اولویت های شورا و شهرداری را ارتقای امنیت در شهر محمدیه و ناحیه شهری مهرگان برشمرد و گفت: با توجه به پایلوت بودن شهر محمدیه به عنوان شهر امن لازم است مسئولان در خصوص ارتقا و افزایش تعداد کلانتری در این شهر اقدام کرده و در این زمینه نگاه ویژه ای داشته باشند.

وی با بیان اینکه لازمه توسعه و پیشرفت هر شهر امنیت و نظم است، تاکید کرد: شورا و شهرداری آمادگی دارد در کنار نیروهای زحمتکش انتظامی و نظامی برای ارائه خدمات بیشتر و مطلوبتر در این حوزه همکاری کند.

در ادامه این جلسه سرگرد عباس عطایی نژاد طی حکمی از سوی فرماندهی انتظامی استان به مدت سه سال به عنوان فرماندهی انتظامی بخش محمدیه معرفی شد و از خدمات سرگرد نعمتی فرمانده سابق انتظامی این بخش تقدیر شد.