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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۰۳

با حکم وزیر علوم؛

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم منصوب شد

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم منصوب شد

با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری «معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم» منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی، حسین سیمایی صراف را به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم منصوب کرد.

سیمایی صراف اکنون دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی است و دروس مختلف حقوق خصوصی و حقوق اسلامی را در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تدریس می کند. وی همچنین وکیل پایه یک دادگستری و داور اتاق بازرگانی ایران است.

غلامی، وزیر علوم با استعفای محمد روشن موافقت و در نامه جداگانه ای از خدمات و تلاش های صادقانه وی در مدت زمان تصدی مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس این وزارتخانه تقدیر و سپاسگزاری کرد.

کد مطلب 4214507
زهرا سیفی

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