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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۰۴

کرسی علمی ترویجی برگزار می شود؛

بررسی جواز مدیریت‌های زنان بر اساس آیه قوامون

بررسی جواز مدیریت‌های زنان بر اساس آیه قوامون

کرسی علمی ترویجی بررسی جواز مدیریت‌های زنان بر اساس آیه قوامون برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کرسی علمی ـ ترویجی «بررسی جواز مدیریت‌های زنان بر اساس آیه قوامون»، توسط پژوهشکده نظام‌های اسلامی با همکاری انجمن مدیریت اسلامی حوزه علمیه و با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار می‌شود.

در این کرسی حجت الاسلام علی‌آقا پیروز به عنوان ارائه دهنده، حجج الاسلام ولی‌الله نقی‌پورفر و علی محمدی‌جورکویه نیز به عنوان ناقد حضور خواهند داشت.

دبیر این کرسی علمی – ترویجی محمد اسمعیل رستمی‌نیا است.

کرسی علمی ـ ترویجی «بررسی جواز مدیریت‌های زنان بر اساس آیه قوامون» ، روز شنبه مورخ ۱۴ بهمن ماه جاری ساعت ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰ با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانش‌پژوهان در سالن فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی: قم، بلوار ۱۵ خرداد، کوی شهید میثمی برگزار خواهد شد.

حضور علاقمندان در این نشست بلامانع است.

کد مطلب 4214559
سارا فرجی

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