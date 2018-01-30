به گزارش خبرگزاری مهر، کرسی علمی ـ ترویجی «بررسی جواز مدیریت‌های زنان بر اساس آیه قوامون»، توسط پژوهشکده نظام‌های اسلامی با همکاری انجمن مدیریت اسلامی حوزه علمیه و با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار می‌شود.

در این کرسی حجت الاسلام علی‌آقا پیروز به عنوان ارائه دهنده، حجج الاسلام ولی‌الله نقی‌پورفر و علی محمدی‌جورکویه نیز به عنوان ناقد حضور خواهند داشت.

دبیر این کرسی علمی – ترویجی محمد اسمعیل رستمی‌نیا است.

کرسی علمی ـ ترویجی «بررسی جواز مدیریت‌های زنان بر اساس آیه قوامون» ، روز شنبه مورخ ۱۴ بهمن ماه جاری ساعت ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰ با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانش‌پژوهان در سالن فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی: قم، بلوار ۱۵ خرداد، کوی شهید میثمی برگزار خواهد شد.

حضور علاقمندان در این نشست بلامانع است.